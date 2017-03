Υπάρχει ζωή και μετά την εθνική Βελγίου για τον Βίλμοτς

Ο Μαρκ Βίλμοτς οδήγησε μέσα σε μία τετραετία την εθνική ομάδα της χώρας του σε δύο τελικές φάσεις μεγάλης διοργάνωσης, όμως δεν μπόρεσε να κάνει το παραπάνω βήμα. Το 2014 το Βέλγιο αποκλείστηκε στους "8" από την μετέπειτα φιναλίστ του τουρνουά, Αργεντινή ενώ το 2016 αποχαιρέτησε το Euro και πάλι στην ίδια φάση (προημιτελικά), αυτή τη φορά από την Ουαλία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Μαρκ Βίλμοτς "πλήρωσε το μάρμαρο" χάνοντας τη θέση του στην άκρη του πάγκου ωστόσο πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος επιστρέφει στη δράση, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ακτής Ελεφαντοστού να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία μαζί του. Ο 48χρονος Βέλγος τεχνικός πήρε τη θέση του Γάλλου Μισέλ Ντουσιέρ και σύμφωνα με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας της χώρας έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ivory Coast have named former Belgium manager Marc Wilmots as their new head coach.



More: https://t.co/kNp1XZIytn pic.twitter.com/DDNVhHmbPH — BBC Sport (@BBCSport) March 21, 2017

DEAL DONE: Marc Wilmots has been appointed manager of the Ivory Coast national team. (Source: BBC Sport) pic.twitter.com/XsZlR8ePbL — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 21, 2017

OFFICIAL: Marc Wilmots has been appointed manager of the Ivory Coast national team. The Belgian signs a two-year deal. pic.twitter.com/YPuZLwUe2o — CNN Football (@CNNFC) March 21, 2017

Marc Wilmots of Belgium is the new coach of Ivory Coast, he succeeds Frenchman Michel Dussuyer who resigned after Afcon 2017 @FIFCI_tweet pic.twitter.com/nDaWJiPsYH — DiskiStyle (@DiskiStyle) March 21, 2017

Photo Credits: AP Photo/Michael Sohn