Είσαι από Παναμά; Αράζεις λόγω Μουντιάλ...

Ο Παναμάς έγραψε ιστορία καθώς προκρίθηκε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας του 2018.

Την ιστορική αυτή στιγμή, ο πρόεδρος της χώρας, Χουάν Κάρλος Βαρέλα αποφάσισε να την γιορτάσει κηρύσσοντας τη σημερινή ημέρα ως μέρα αργίας. Το προεδρικό διάταγμα βγήκε μερικές ώρες μετά την πρόκριση της χώρας.

Good day to be from Panama - first they qualify for the World Cup for the first time in their history, then they get a day off to celebrate! pic.twitter.com/zFNRFUfWus