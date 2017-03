Ο Ντε Μπράινε θύμισε... Λοτζέσκι

Η προφορά του ονόματός του είναι αμφιλεγόμενη. Ντε Μπρούινε, Ντε Μπρόινε ή Ντε Μπράινε; Ίσως και ο ίδιος έχει μπερδευτεί! Εκείνο που δεν αμφισβητείται είναι η ποδοσφαιρική αξία του Βέλγου μεσοεπιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι. Η οποία συνδυασμένη με μια μπάλα μπάσκετ μπορεί να φέρει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα!

Όπως αυτό στο VIDEO: Κοντρόλ, κοντρόλ, σουτ και... τρίποντο από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη! Πανηγύρισε δεόντως μάλιστα, όχι πάντως σαν τον σουτέρ του Ολυμπιακού...

Well, that's a nice kick from Kevin De Bruyne (@dusemagazine) #mcfc pic.twitter.com/SqeD1LbmN3