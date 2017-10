O "πονηρός" Φαλκάο δεν πήρε χαμπάρι την... καμέρα!

Η αναμέτρηση του Περού με την Κολομβία ήταν ψυχοφθόρα και για τις δύο ομάδες, καθώς διεκδικούσαν την πρόκρισή τους στα τελικά του Μουντιάλ, με το φινάλε ωστόσο να προσφέρει μία "τρελή" ανατροπή.

Από εκεί που αμφότερες έκαναν σαν... παρανοϊκές για να πετύχουν το γκολ της νίκης (το σκορ ήταν στο 1-1) αρκετοί αντιλήφθηκαν λίγο πριν από το τέλος πως και ισοπαλία τους εξυπηρετούσε, από τη στιγμή που η Βραζιλία νικούσε 3-0 την Χιλή, με το Περού να παίρνει την 5η θέση και να πηγαίνει στα μπαράζ και την Κολομβία να παίρνει απευθείας εισιτήριο για Ρωσία.

Για όσους μάλιστα δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί, φρόντισε να τους τα... εξηγήσει ο Ρανταμέλ Φαλκάο: ζήτησε από ομολόγους του από το Περού να "κόψουν ταχύτητα" και να συμβιβαστούν με την ισοπαλία, για να αφήσουν στα σίγουρα εκτός συνέχειας τους Χιλιανούς.

Ο σκοπός επετεύχθη (στις εξέδρες ήταν και ο Φαουστίνο Ασπρίγια σε ρόλο τηλεσχολιαστή που έδειχνε μπροστά στις κάμερες το σκορ στο Βραζιλία-Χιλή με κινήσεις του χεριού του) όμως το video με τις παραινέσεις του έκανε το γύρο του κόσμου και όπως ήταν φυσικό οι φίλοι της Χιλής "βράζουν στο ζουμί τους".

WOW WOW! Video of what appears Falcao convincing Peru players one by one to deal for a draw that would qualify both pic.twitter.com/8laXomElvY