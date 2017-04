Δεν του έφταναν τα 38.000.000 ευρώ, ήθελε και Disneyland!

Αναμφίβολα η μεταγραφή του πριν από λίγο καιρό από την Μπόκα Τζούνιορς στην Shanghai Shenhua έγραψε ιστορία καθώς μέσω αυτής ο Κάρλος Τέβες απολαμβάνει εδώ και λίγο καιρό τον τίτλο του ποδοσφαιριστή με το ακριβότερο συμβόλαιο, ήτοι 38.000.000 ευρώ ετησίως.

Η έλευση του "Apache" στην ομάδα τους ήταν λογικό να προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμό στους φίλους της όμως αν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις τους με τον Αργεντινό διεθνή στράικερ φάνηκαν στον ορίζοντα.

Αιτία η απουσία του από το ματς κόντρα στην Changchun Yatai εξαιτίας ενός μυικού τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε, με τους οπαδούς να "τρελαίνονται" όταν είδαν φωτογραφίες του Τέβες να διασκεδάζει στην Disneyland (φορώντας φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς και του ΛεΜπρόν Τζέιμς) και να εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους στα social media!

Aπό την πλευρά της πάντως η διοίκηση του κινεζικού συλλόγου έσπευσε να σβήσει τη φωτιά που άναψε, καθώς υποστήριξε πως στο θεματικό πάρκο ο Κάρλος Τέβες πήγε έχοντας πρώτα έρθει συννενόηση μαζί τους, οπότε δεν τίθεται θέμα να του επιβληθεί πρόστιμο.

Carlos Tevez was caught spending time in Disney World but was missing from @shanghaishenhua last match. Fans aren't happy about this! pic.twitter.com/cVJJ1aYzrv