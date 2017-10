Η Γκάνα μένει εκτός Μουντιάλ για ένα οφσάιντ-ΦΑΝΤΑΣΜΑ!

H Γκάνα ήθελε μόνο νίκη στο "Mandela National Stadium" της Καμπάλα για να ελπίζει σε πρόκριση στο Μουντιάλ του 2018 όμως αυτή δεν ήρθε ποτέ (0-0) και έτσι η Αίγυπτος είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για να σφραγίσει τη θέση της στα γήπεδα της Ρωσίας το ερχόμενο καλοκαίρι.

Βέβαια, για να "κολλήσει" το ματς στη στείρα ισοπαλία χρειάστηκε να παρθεί μία εξωφρενική διαιτητική απόφαση, τέτοια που να κάνει τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γκάνα να ζητήσουν από την FIFA την επανάληψη του αγώνα ελέω "αλλοίωσης του αποτελέσματος".

Και τι αλλοίωση: οι "black stars" πέτυχαν γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ντουαμένα όμως δεν μέτρησε αφού υποδείχτηκε οφσάιντ-φάντασμα και έτσι με το -2 από την Ουγκάντα και το -3 από την Αίγυπτο ουσιαστικά αποχαιρέτησαν τις ελπίδες τους για πρόκριση στα τελικά.

Οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γκάνας υποστηρίζουν μάλιστα πως πέρα από το καταφανέστατο γκολ που δεν μέτρησε, υπήρχε και πέναλτι υπέρ του Ατσεαμπόνγκ στο δεύτερο ημίχρονο που λανθασμένα δεν υποδείχτηκε...

Poor Decision By The Referee!!

Still don't know why this Ghana last minute goal vs Uganda was cancelled.. pic.twitter.com/m0fTcmKS7n