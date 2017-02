Είπε "όχι" σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και επέλεξε Κίνα!

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έδειξαν ενδιαφέρον για τον Σεΐκ Τιοτέ τους περασμένους μήνες και μάλιστα οι Πειραιώτες φλέρταραν έντονα μαζί του τις τελευταίες ημέρες του περασμένου καλοκαιριού προς τη λήξη των μεταγραφών, ωστόσο ο νέος σταθμός στην ποδοσφαιρική του καριέρα δεν θα είναι η Ελλάδα.

Μετά από 6 μήνες που ήταν παροπλισμένος από τον Ράφα Μπενίτεθ στην Νιούκαστλ και μέτρησε μόλις 3 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (156 συνολικά στα 6,5 χρόνια παρουσίας του στο "St James'Park") ο 30χρονος Ιβοριανός αμυντικός μέσος έμεινε ελεύθερος και αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη για την Ασία.

Προορισμός η Κίνα, η χώρα που έχει προσελκύσει ούκ ολίγα μεγάλα αστέρια της ασπρόμαυρης Θεάς τον τελευταίο χρόνο με τα τρομερά ποσά που επενδύονται από τους συλλόγους της, με την Beijing Enterprises που παίζει στη δεύτερη κατηγορία να έρχεται επίσημα σε συμφωνί μαζί του.

Φυσικά οι οπαδοί της Νιούκαστλ θα θυμούνται για πάντα το μοναδικό γκολ που είχε σημειώσει με την ασπρόμαυρη φανέλα κόντρα στην Άρσεναλ, σε ένα ματς που οι Λονδρέζοι είχαν προηγηθεί 4-0 αλλά οι "καρακάξες" είχαν πάρει το βαθμό της ισοπαλίας ισοφαρίζοντας 4-4 στο φινάλε με τρομερό σουτ του Τιοτέ εκτός περιοχής!

