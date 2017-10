Ο Ικάρντι που έγινε... Μέσι και ο προδότης που έγραψε ιστορία!

Η αθλητική επικαιρότητα "πλημμυρίζει" καθημερινά από ειδήσεις και γεγονότα από το διεθνή χώρο, κάποια εκ των οποίων πάντως είναι άκρως παράξενα και γαργαλιστικά και το Contra.gr θ' αναλαμβάνει να τα εντοπίζει και σας τα σερβίρει στο πιάτο κάθε εβδομάδα. Για να γίνουμε σοφότεροι αλλά και να παίρνουμε και μερικές απαραίτητες ανάσες δροσιάς και διασκέδασης. Έχουμε και λέμε λοιπόν...

Η φτωχή πλην τίμια Μπενεβέντο έγραψε ιστορία στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού νικώντας την Κάρπι στα πλέι οφ της Serie B και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της, ωστόσο στα πρώτα της... μπουσουλήματα στο Καμπιονάτο ισχύει το "κάθε αρχή και δύσκολη". Απόδειξη οι επτά ήττες που είχε στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές (μοναδική χωρίς βαθμό, 2-18 τα τέρματα), με έναν φανατικό οπαδό της πάντως, ονόματι Ντανιέλε Προκατσίνι, να βρίσκει έναν ευφάνταστο τρόπο για να "ανεβάσει" τους παίκτες: ζωγραφίζοντας έναν πολεμιστή σε έναν τοίχο που βρίσκεται έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπενεβέντο γράφοντας στα χρώματα της ομάδας: "Από έναν πληγωμένο παίκτη της Μπενεβέντο βγαίνει ένας πολεμιστής". Χρειάστηκε 15 ώρες για να ολοκληρώσει το έργο του ο εν λόγω οπαδός και μένει να δούμε αν θα αποδώσει καρπούς, αρχής γενομένης από το αποψινό ματς της ουραγού Μπενεβέντο στην έδρα της Ελλάς Βερόνα.

Σε ένα χονδρό... φάουλ προχώρησαν οι τοπικές αρχές στις Βρυξέλλες αφού επέτρεψαν την τοποθέτηση κάδων απορριμάτων μπροστά ακριβώς από το σημείο που είχε τοποθετηθεί πλάκα για τα θύματα του Χέιζελ. Ο Ιταλός ευρωβουλευτής Αλμπέρτο Τσίριο κατήγγειλε το γεγονός και αμέσως ο δήμαρχος της βελγικής πρωτεύουσας έδωσε εντολή στον Υπουργό Αθλητισμού της χώρας να διελευκάνει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το ατόπημα, με τους κάδους να απομακρύνονται σε χρόνο... dt!

Ο Φραντσέσκο Τότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αν και κρέμασε τα παπούτσια του (έχει ρόλο παράγοντα πλέον στην Ρόμα), όμως δεν... πάει πίσω και η Ίλαρι Μπλάζι, με τη σύζυγο του "καπιτάνο" να τρελαίνει τους Ιταλούς πριν λίγες ημέρες με το φιλί στο στόμα που έδωσε live (στο πλαίσιο του ριάλιτι "Grande Fratello VIP" που παρουσιάζει) στην σέξι μοντέλα Μπελέν Ροντρίγκες. Την καλύτερη ατάκα για αυτό το φιλί την έδωσε ο σύντροφος της Ροντρίγκες, Αντρέα Ιανόνε, με τον αναβάτη της Suzuki να δηλώνει αστειευόμενος: "Αν μου το είχε πει νωρίτερα θα είχα φιλήσει τον Τότι όταν ήρθε στο Μιζάνο"!

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε και δεν ακούμπησε αλλά από τα τέλη Μαρτίου μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και βρήκε την.. υγεια του φορώντας τη φανέλα των Chicago Fire. Η δημοφιλία του άλλοτε κάπτεν της εθνικής Γερμανίας είναι μάλιστα τόσο μεγάλη ώστε την περασμένη Πέμπτη να είναι επίτιμος καλεσμένος της ομάδας χόκεϊ της πόλης, των Chicago Blackhawks, και να τους δει από τις εξέδρες του "United Center" στην αναμέτρησή τους με τους Minnesota Wild (ηττήθηκαν 5-2). Στο ημίχρονο υπήρχε και μία έκπληξη για τον "Σβάινι" καθώς κλήθηκε να τεστάρει τις ικανότητές του στον πάγκο συμμετέχοντας (μαζί με τον τραγουδιστή Μπράντον Λέι) στο παιχνίδι "Shoot the Puck"... Ζει το αμερικανικό όνειρο στα 33 του!

Την ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ιστορία του "γκαντέμη" Άρον Γιόχανσον την έγραψε στο Contra.gr πριν λίγες ημέρες ο Μάνος Ναβροζίδης και δεν γίνεται να την προσπεράσουμε έτσι απλά καθώς ο Ισλανδός άσος της Βέρντερ Βρέμης έκανε το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του! Θέλοντας να ζήσει το όνειρο να παίξει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο επέλεξε να αγωνιστεί με το εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών, που δήλωναν συνεχώς "παρών" σε τελική φάση από το 1986 μέχρι το 2014, όμως ατύχησε. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλίνσμαν θα δει τους αγώνες στη Ρωσία από την τηλεόραση έχοντας πέσει θύμα του Παναμά ενώ η Ισλανδία πήρε (για πρώτη φορά στην ιστορία της) το εισιτήριο για το Μουντιάλ αφήνοντας Κροάτες, Ουκρανούς και Τούρκους να βλέπουν την... πλάτη της στον προκριματικό όμιλο που συμμετείχε.

Η Λάτσιο έγραψε ιστορία στο Τορίνο το βράδυ του Σαββάτου (2-1 την Γιουβέντους με ανατροπή, με τον Θωμά Στρακόσα να αποκρούει πέναλτι του Ντιμπάλα στο 97') καθώς πανηγύρισε την πρώτη της επιτυχία απέναντι στους "μπιανκονέρι" στη Serie A μετά τον Δεκέμβριο του 2003 ενώ τους υποχρεώσε στην πρώτη εντός έδρας ήττα τους στο πρωτάθλημα μετά από 41 αγώνες. Η χαρά και ο ενθουσιασμός των παικτών του Σιμόνε Ιντσάγκι ήταν τόσο μεγάλος ώστε κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στη Ρώμη τραγούδησαν τον ύμνο της ομάδας μέσα στο πούλμαν ενώ εντυπωσιακό σκηνικό στήθηκε και μέσα στο "Juventus Stadium" στο φινάλε του συγκλονιστικού ματς... Εκεί πρωταγωνιστές ήταν οι "λατσιάλι" τιφόζι και ο Τζανλουίτζι Μπουφόν, με τον πορτιέρε της "βέκια σινιόρα" να πηγαίνει στο πέταλο για να τους χαιρετήσει, τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων να τραγουδούν σύνθημα προς τιμήν του, και εκείνον να τους ευχαριστεί!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο λύτρωσε την Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Χετάφε χάρη στο νικητήριο γκολ του στο 85ο λεπτό (υπέγραψε το τελικό 2-1 με το πρώτο φετινό του του τέρμα στην Primera Division) ωστόσο πέρα από τον ίδιο έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του ματς και ένας... σωσίας του! Η αιτία είναι πως έκανε "ντου" στον αγωνιστικό χώρο του για να αγκαλιάσει το είδωλό του ενώ λίγο πριν τον βγάλουν... σηκωτό εκτός των τεσσάρων γραμμών πρόλαβε να έχει ένα σύντομο τετ α τετ με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ...

A kid in a full Real Madrid kit just ran on the pitch to talk to Ronaldo pic.twitter.com/uwRuMmsB0e