Ο Κακά συγκλονίζει με τις δηλώσεις του περί... πόνου!

Έχει γαλουχήσει μία ολόκληρη γενιά με τα μαγικά του πάνω στο χορτάρι, κυρίως με τη φανέλα της Μίλαν, όμως όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση για να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια έφτασε.

Ο Κακά, ο οποίος αγωνίζεται από το 2014 στο MLS με τη φανέλα της Orlando City, έκανε δηλώσεις στο μέσο της πατρίδας του "Globoesporte" όπου δεν κρύφτηκε: αποκάλυψε το πόσο υποφέρει κάθε φορά που παίζει λόγω πόνου και εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει... Ζιντάν όταν θα βγάλει τη φανέλα και το σορτσάκι!

"Δεν αισθάνομαι πλέον χαρά παίζοντας ποδόσφαιρο καθώς αισθάνομαι πόνο κάθε φορά που τελειώνει ένας αγώνας.

Το σώμα μου δεν ανταποκρίνεται καλά τώρα και στην ηλικία των 35 ετών είναι πολύ δύσκολο να επανέρχεται κάθε φορά στα φυσιολογικά του", τόνισε ο Βραζιλιάνος αρτίστας και πρόσθεσε:

"Θα μου άρεσε πάρα πολύ να ακολουθήσω καριέρα όπως ο Ζινεντίν Ζιντάν. Σταμάτησε να παίζει, πήρε το χρόνο του, συνειδητοποίησε ότι του άρεσε η προπονητική και άρχισε να δουλεύει με τις ακαδημίες. Θα μπορούσα να ακολουθήσω τα δικά του βήματα".

