Ο χιλιάρης Μπουφόν έδειξε απόλυτο σεβασμό στην Αλβανία

Ο θρύλος του ιταλικού, του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ετοιμάζεται για μία ακόμα παράσταση, η οποία όμως δεν θα έχει καμία σχέση με όλες τις προηγούμενες.

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν μετράει συνολικά 999 ματς στην καριέρα του -220 στην Πάρμα, 612 στην Γιουβέντους και 167 στην εθνική Ιταλίας- και το βράδυ της Τετάρτης θα φτάσει στον μαγικό αριθμό "1000" φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ιταλίας στο ματς του Παλέρμο κόντρα στην Αλβανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το ματς αυτό είναι ιδιαίτερο για τον 38χρονο θρυλικό πορτιέρε, ο οποίος έδειξε μάλιστα την κλάση του και εκτός γηπέδου αφού στη συνέντευξη Τύπου εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του και μίλησε με απόλυτο σεβασμό για την προσεχή αντίπαλο της "σκουάντρα ατζούρα".

"Η Αλβανία έχει ήδη αποδείξει πως ξέρει να βάζει σε δυσκολία τους αντιπάλους. Από την πρόοδο που έχουν κάνει κάποιες ομάδες που κάποτε ήταν ομάδες-ασανσέρ, το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο ωραίο και ανταγωνιστικό.

Είναι μία ομάδα που πρέπει να τη φοβάσαι και το λέω χωρίς να κάνω ρητορική. Στα δύο τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και το έδειξαν και στο πρόσφατο Euro.

Αξίζουν σεβασμό αν και εμείς θα πρέπει να έχουμε επίγνωση της ποιότητάς μας και αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε στο σωστό δρόμο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι πως μετά την επίτευξη του στόχου των 1000 νικών δεν θα υπάρχουν άλλα 1.000 ματς στην καριέρα μου...", δήλωσε το ιερό τοτέμ του calcio, Τζανλουίτζι Μπουφόν.

Buffon: “The 1000 games? It’s a huge pleasure, I can tell you there will be another thousand!”https://t.co/QYBFxdgXlW pic.twitter.com/u17CTu1unK