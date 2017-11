Ποια Μίλαν; Ο Σόουζα έγινε... Κινέζος!

Μετά από αρκετά χρόνια περιπλάνησης σε πάγκους ομάδων της "Γηραιάς Ηπείρου" (Σουόνσι, Λέστερ, Βιντεότον, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βασιλεία, Φιορεντίνα) ο Πάουλο Σόουζα αλλάζει ήπειρο και επιλέγει... Ασία.

Τα ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστήριζαν εδώ και ημέρες πως ο Πορτογάλος τεχνικός είχε βγει από το κάδρο όσον αφορά στους υποψήφιους διαδόχους του Βιτσέντσο Μοντέλα στην Μίλαν και τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Η κινεζική Tianjin Quanjian αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Φάμπιο Καναβάρο με τον Πάουλο Σόουζα στην άκρη του πάγκου, με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού να παρουσιάζεται επίσημα από τη νέα του ομάδα, η οποία έγραψε στην ιστοσελίδα της:

"Επιλέξαμε τον Πάουλο Σόουζα επειδή οι ομάδες του ξεχωρίζουν για το μοντέρνο και επιθετικό στιλ παιχνιδιού τους. Η ελπίδα είναι πως ο Σόουζα θα καταφέρει να οδηγήσει το σύλλογο σε νέες επιτυχίες".

Tianjin Quanjian has announced today that Paulo Sousa, the former head coach of Basel and Fiorentina, is appointed as the new head coach of the club to replace Fabio Cannavaro, who is likely to move to Guangzhou Evergrande soon. pic.twitter.com/ogYRRsFrIJ