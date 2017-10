Παίκτης της... Μπαρτσελόνα έδωσε τα πόδια στο χέρι στον Νεϊμάρ!

Όσοι φίλοι της Μπαρτσελόνα αισθάνθηκαν προδομένοι αυτό το καλοκαίρι από την επιλογή του Νεϊμάρ να αφήσει την ομάδα τους και να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν είναι πολύ πιθανό να "έσκασε το χειλάκι" τους το τελευταίο 24ωρο.

Και αυτό γιατί στην τελευταία προπόνηση της Βραζιλίας ενόψει του αγώνα της με την Βολιβία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, βρέθηκε παίκτης να κάνει δυνατό μαρκάρισμα στον "Νέι" και όχι μάλιστα οποιοσδήποτε αλλά φετινό μεταγραφικό απόκτημα της... Μπαρτσελόνα!

Αναφερόμαστε σε ένα δυνατό τάκλιν του Παουλίνιο στα πόδια του Νεϊμάρ που έριξε στο έδαφος τον 25χρονο άσο και τον ανάγκασε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για να του προσφερθούν πρώτες βοήθειες, με τον "Mr 222.000.000 ευρώ" να μη δείχνει πάντως την παραμικρή κακία και λίγο αργότερα οι δύο άσοι να χαμογελούν με αφορμή το περισταστικό.

During Brasil NT training, Neymar got injured by a strong Paulinho tackle.

