Το πέναλτι της χρονιάς, οι προπονητές... Υπουργοί και το τέλειο φιλί!

Η αθλητική επικαιρότητα "πλημμυρίζει" καθημερινά από ειδήσεις και γεγονότα από το διεθνή χώρο, κάποια εκ των οποίων πάντως είναι άκρως παράξενα και γαργαλιστικά και το Contra.gr θ' αναλαμβάνει να τα εντοπίζει και σας τα σερβίρει στο πιάτο κάθε εβδομάδα. Για να γίνουμε σοφότεροι αλλά και να παίρνουμε και μερικές απαραίτητες ανάσες δροσιάς και διασκέδασης. Έχουμε και λέμε λοιπόν...

✔ ΟΤΑΝ Ο ΤΕΡ ΣΤΕΓΚΕΝ ΠΡΟΤΙΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ...

Εντός γηπέδου ο Μαρκ-Άντρε Τερ Στέγκεν κρίνεται από τις... αποκρούσεις που κάνει σε κάθε ματς με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, εκτός γηπέδου πάντως υπάρχει ένα άτομο που βρήκε τον τρόπο να σκοράρει συνέχεια σκοπεύοντας στην καρδιά του. Πρόκειται για την αγαπημένη του Daniela Jehle με την οποία ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου πριν πέντε χρόνια (παίκτης της Γκλάντμπαχ τότε), με τον κίπερ της "Μπάρσα" να δείχνει τον έρωτά του για αυτήν με ποστάρισμα στο Instagram: "Κάθε φιλί μαζί σου είναι τέλειο". Χαζεύοντας την ομορφιά της δεν θα διαφωνήσουμε.

✔ ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΕΛΟ ΠΕΝΑΛΤΙ... ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Ο αγώνας Bangkok Sports-Satri Angthong για το Κύπελλο Ταϊλάνδης πέρασε στην ιστορία του ποδοσφαίρου χάρη σε μία κρίσιμη εκτέλεση πέναλτι και μία... γκάφα. Με το σκορ στο 19-19 (!) παίκτης των γηπεδούχων στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και ο γκολκίπερ τρέχει... σφαίρα να πανηγυρίσει απομακρυνόμενος από την εστία του, κίνηση που αποδείχτηκε ολέθρια για τον ίδιο και την ομάδα του. Η μπάλα αναπήδησε αρκετές φορές στο έδαφος πριν καταλήξει τελικά στα δίχτυα (χωρίς να υπάρχει η παραμικρή παρέμβαση από οποιονδήποτε) και το γκολ μέτρησε (σωστά βάσει κανονισμών), με την Satri Angthong να αστοχεί στο επόμενο πέναλτι και οι γηπεδούχοι να πανηγυρίζουν μία ιστορική νίκη-πρόκριση.

✔ ΑΡΣΕΝΑΛ, Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΕΜΠΝΕΕΙ ΤΟΝ ΓΟΥΕΙΝ ΡΟΥΝΕΪ

Η ποδοσφαιρική ζωή κύκλους κάνει και ο Γουέιν Ρούνεϊ μπορεί να το προσυπογράψει. Στις 19 Οκτωβρίου 2002 είχε πετύχει το πρώτο γκολ της καριέρας του με τη φανέλα της Έβερτον με αντίπαλο την Άρσεναλ (ήταν μάλιστα νικητήριο) και 15 χρόνια και 3 ημέρες μετά σκόραρε και πάλι στο ίδιο γήπεδο, με τη φανέλα της ίδιας ομάδας, με την ίδια αντίπαλο, στην ίδια εστία και πανηγύρισε με τον ίδιο τρόπο (έτρεξε με ανοιχτά τα χέρια και γονατίζοντας έδειξε τον ουρανό). Το εντυπωσιακό είναι πάντως ότι ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας έχει βρει δίχτυα με αντίπαλο τους "κανονιέρηδες" 12 διαφορετικές χρονιές: 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 και 2017.

Ο πανηγυρισμός του 17χρονου Ρούνεϊ κόντρα στην Άρσεναλ στο "Γκούντισον Παρκ"

✔ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΠΟΤΕ...

Ο πανηγυρισμός του 32χρονου Ρούνεϊ στο ίδιο γήπεδο απέναντι στην ίδια αντίπαλο

Στη Σαουδική Αραβία φροντίζουν να μην... πλήττουν ποτέ κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώνων. Τελευταίο περιστατικό η απόφαση ενός διαιτητή να τιμωρήσει παίκτη με κίτρινη κάρτα επειδή τον βρήκε στο πόδι και τον έριξε στο έδαφος. Μάταια του εξηγούσαν πως δεν υπήρχε πρόθεση αφού ο άρχοντας του αγώνα ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης...

✔ Η ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΖΕΝΙΘ ΚΑΙ Η ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ

Αυτό που χωρίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή την Ρόμα και την Μπενεβέντο δεν είναι μόνο 18 βαθμοί αλλά και το γεγονός πως η μία έφτασε ταβάνι και η άλλη ξύνει ακόμα τον πάτο του βαρελιού. Η ομάδα του Κώστα Μανωλά (τραυματίας αυτη την περίοδο) νίκησε 1-0 την Τορίνο το απόγευμα της Κυριακής και ισοφάρισε το απόλυτο ρεκόρ των συνεχόμενων εκτός έδρας νικών στην Serie A που είναι 11 (το μοιράζεται πλέον με την Ίντερ) ενώ η νεοφώτιστη στα μεγάλα σαλόνια έχανε 3-0 εντός έδρας από την Φιορεντίνα την ίδια ώρα και γινόταν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Καμπιονάτο με 9 σερί ήττες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ανακούφιση για την... Βενέτσια που για δεκαετίες κουβαλούσε εκείνη το αρνητικό ρεκόρ των 8 σερί ηττών (από το 1949-1950).

✔ ΕΤΣΙ (ΕΝΤΟΝΑ) ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΑ ΓΚΟΛ Ο ΜΠΟΥΦΟΝ

Η Γιουβέντους βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας στο Τορίνο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League όμως έκανε την ανατροπή, με τους Πιάνιτς και Μάντζουκιτς να λυτρώνουν την ομάδα του Αλέγκρι. "Όλα τα λεφτά" σε αυτό το ματς ήταν το video που δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Twitter η Βραζιλιάνα δημοσιογράφος, Clara Albuquerque, όπου παρουσιάζει το "τελετουργικό" ενός λεπτού που ακολούθησε ο 39χρονος πορτιέρε ενώ περίμενε την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Μίραλεμ Πιάνιτς στη φάση που έφερε το 1-1.

✔ ΕΚΑΝΕ ΝΤΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Ο Darren Kedzierski είναι φανατικός οπαδός της Κόβεντρι όμως η υπερβολική αγάπη του για τους "γαλάζιους ουρανούς" τον οδήγησε σε μία πράξη που σίγουρα θα την έχει μετανιώσει. Στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Forest Green Rovers την περασμένη Τρίτη εισέβαλε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και άρχισε να κάνει έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες της ομάδας του (!), με την διοίκηση του συλλόγου να ανακοινώνει λίγα 24ωρα αργότερα πως δεν θα του επιτραπεί ποτέ ξανά να πατήσει το πόδι του στην "Ricoh Arena".

✔ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΒΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Στο παρελθόν ο Λουτσιάνο Σπαλέτι και ο Μαουρίτσιο Σάρι έχουν ανταλλάξει ουκ ολίγα εγκωμιαστικά σχόλια ο ένας για τον άλλο, ωστόσο το βράδυ του Σαββάτου μετά το 0-0 στο ντέρμπι της κορυφής της Νάπολι με την Ίντερ το πήγαν ένα βήμα παραπέρα αφού μοίρασαν και... Υπουργεία. "Ο Σπαλέτι με χαρακτήρισε Υπουργό Οικονομίας; Ε, τότε εκεινος είναι Υπουργός Άμυνας", δήλωσε ο τεχνικός των "παρτενοπέι" λίγα λεπτά μετά το φινάλε του ματς, με τον προπονητή των "νερατζούρι" να ενημερώνεται για την ατάκα του συναδέλφου του και να... δευτερολογεί: "Άμυνα; Ναι αλλά πέρυσι εγώ ήμουν που τερμάτισα ψηλότερα από εκείνον στη βαθμολογία..."

✔ ΠΟΛΕΜΟΣ ΛΙΝΕΚΕΡ-ΖΙΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ... ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝΖΕΜΑ

Γκάρι Λίνεκερ και Ζινεντίν Ζιντάν δεν είχαν ποτέ κάποια κόντρα όταν ήταν παίκτες όμως τώρα φρόντισαν... αποκτήσουν και ο λόγος είναι ο Καρίμ Μπενζεμά. "Είναι ιδέα μου ή ο Μπενζεμά είναι υπερεκτιμημένος. Ένα γκολ που και που σε μία τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Ρεάλ δεν είναι κάτι το τρομερό", έγραψε στο Twitter ο Άγγλος παλαίμαχος άσος και ο Ζιντάν απάντησε με οργή: "Αυτό που είπε ο Λίνεκερ είναι ντροπή, ο Μπενζεμά είναι κορυφαίος επιθετικός". Φυσικά ο Λίνεκερ δεν άφησε να πέσει... κάτω η δήλωση του "Ζιζού" και επέστρεψε με νέα τιτιβίσματα μετά το σόου του Χάρι Κέιν με την Λίβερπουλ (2 γκολ) και την παρουσία του Μπενζεμά στον πάγκο στο ξεκίνημα του Ρεάλ-Έιμπαρ. "Ο Χάρι Κέιν σκόραρε ξανά. Ευτυχώς ο Ζιντάν θεωρεί πως ο καλύτερος είναι ο Μπενζεμά και δεν θα κάνει κίνηση να τον πάρει", ήταν το πρώτο του αιχμηρό σχόλιο το απόγευμα της Κυριακής, με το δεύτερο να έρχεται λίγες ώρες αργότερα: "Έξοχη ασίστ από τον Μπενζεμά. Ένας παίκτης τέτοιας κλάσης είναι απορίας άξιο γιατί δεν τον έχει στο αρχικό σχήμα της Ρεάλ ο Ζιντάν".

✔ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ; ΠΛΕΝΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΣΟΥ!

Ο τεχνικός της Βόλσφμπουργκ, Μάρτιν Σμιτ, αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως έχει δώσει ρητή εντολή στους ποδοσφαιριστές του να πλένουν τα δόντια τους μετά από κάθε προπόνηση των "λύκων" ακόμα και πριν επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η απαίτησή του αυτή υπαγορεύεται από σοβαρή αιτία: "Στο τέλος των προπονήσεων, δημιουργείται οξύτητα μέσα στο στόμα. Αυτό επιτίθεται στα ούλα και καταλήγει απευθείας στο αίμα. Το βούρτσισμα των δοντιών βοηθά στην γρηγορότερη ανάκτηση της ενέργειας", δήλωσε με νόημα.

Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα με του... κόσμου τα παράξενα!