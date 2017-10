Το σύνθημα-εφιάλτης, το κρυφτούλι του Κριστιάνο και η νέα μούσα της Γιουβέντους

Η αθλητική επικαιρότητα "πλημμυρίζει" καθημερινά από ειδήσεις και γεγονότα από το διεθνή χώρο, κάποια εκ των οποίων πάντως είναι άκρως παράξενα και γαργαλιστικά και το Contra.gr αναλαμβάνει να τα εντοπίζει και σας τα σερβίρει στο πιάτο. Για να γίνουμε σοφότεροι αλλά και να παίρνουμε και μερικές απαραίτητες ανάσες δροσιάς και διασκέδασης. Πάμε να δούμε το Top-10 της εβδομάδας που πέρασε...

Αυτό που περίμενε να ζήσει ο Λεονάρντο Μπονούτσι όταν το περασμένο καλοκαίρι αποφάσιζε να αφήσει την Γιουβέντους και να μετακομίσει στην Μίλαν και αυτό που βιώνει μέχρι στιγμής είναι σαν την μέρα με την... νύχτα! Τα αποτελέσματα άλλωστε είναι αδιάψευστος καθρέφτης: οι "ροσονέρι" έχουν 5 ήττες στα πρώτα 11 παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα εκ των οποίων οι 4 στα ισάριθμα ντέρμπι που έχουν δώσει και η απόσταση από την κορυφή είναι 15 πόντοι και από την 4η θέση (τελευταία που οδηγεί στο Champions League) 10! Το μαρτύριό του κορυφώθηκε δε το Σάββατο όταν η Μίλαν έχασε 2-0 στο "Σαν Σίρο" από την Γιουβέντους, με εκείνον να βρίσκεται στις εξέδρες λόγω τιμωρίας και τους οπαδούςτων "μπιανκονέρι" να του τραγουδούν σαρκαστικά στο φινάλε "Salta con noi, Leonardo Bonucci" ("Χοροπήδα μαζί μας Λεονάρντο Μπονούτσι")...

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαμψε με 1-0 την αντίσταση της Τότεναμ (που έπαιξε πάντως χωρίς τον τραυματία Χάρι Κέιν, ουσιαστικά τον πλέον φορμαρισμένο στράικερ στην Ευρώπη αυτή την εποχή) και εδραιώθηκε στην 2η θέση, με τον Ζοζέ Μουρίνιο να έχει πλέον μόνο μία ομάδα από πάνω του που χρειάζεται να εκτοπίσει: την Σίτι του Γκουρδιόλα. Το συγκεκριμένο ματς δεν πρόσφερε πολλές συγκινήσεις καθώς είχε ελάχιστες φάσεις όμως όσοι ξέρουν να διαβάζουν χείλη έβγαλαν... λαυράκι γύρω στο μισάωρο: τότε που ο Άσλει Γιανγκ καυγάδισε με τον Ντέλε Άλι και για να τον πικάρει του είπε: "Όταν κατακτήσεις μία Premier League, ενημέρωσέ με".

Ούτε η Μπιλμπάο κατάφερε να σταματήσει την ξέφρενη πορεία της Μπαρτσελόνα στη φετινή La Liga, με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε (πρώτη του επιτυχία στο Σαν Μαμές ως αντίπαλος προπονητής) να επικρατεί με 2-0 και να παραμένει στην κορυφή έχοντας πλέον διαφορά 4 πόντων από την Βαλένθια και 8 από Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης. Πάντως, για τούτη εδώ τη στήλη, η φάση του αγώνα δεν ήταν ένα εκ των δύο γκολ αλλά η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ χαμένη ευκαιρία του Λιονέλ Μέσι όταν δεν υπήρχε ακόμα σκορ στο ματς. Σουάρες και Παουλίνιο έκρυψαν τη μπάλα, ο Μέσι πήγε να κάνει ντρίμπλα και στον αντίπαλο κίπερ, όμως το πλασέ του σε κενή εστία από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι! "Η ευκαιρία αυτή θα μπει στα βιβλία της ιστορίας" κραύγαζαν οι Άγγλοι σπίκερ...

Ποιά να συγκριθεί μαζί της... Αν για τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας αυτή τη στιγμή μεταξύ των πέντε τοπ ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων υπάρχουν αρκετές υποψήφιες, για τον τίτλο της χειρότερης ομάδας το βραβείο το έχει καπαρώσει η Μπενεβέντο. Η πρωτάρα στη Serie A δεν έχει κατορθώσει να μαζέψει ούτε έναν βαθμό αν και μπαίνει πλέον... Νοέμβριος και με τις 11 ήττες που κουβαλάει στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές έχει σπάσει όλα κοντέρ. Ήδη έχει το απόλυτο αρνητικό ρεκόρ στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας (η Βενέτσια είχε σταματήσει στις 8 ήττες τη σεζόν 1949-50) ενώ αν ηττηθεί στην έδρα της Γιουβέντους την ερχόμενη αγωνιστική (που είναι και το πιο πιθανό) θα φτάσει στις 12 σερί ήττες και θα ισοφαρίσει το κατάμαυρο ευρωπαϊκό ρεκόρ της γαλλικής Γκρενόμπλ από το 2009...

Από τη στιγμή που εντός γηπέδου μοιάζουν να μην έχουν φέτος αντίπαλο στη Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν θέλησε να... τρομάξει τους παίκτες της με έναν διαφορετικό τρόπο! Πώς; Στο πλαίσιο του Halloween, ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας επιστράτευσε... ζόμπι για να κάνουν άνω-κάτω μία φωτογράφιση των παικτών του Ουνάι Έμερι, με τους Κιλιάν Εμπαπέ, Μάρκο Βεράτι και Τιάγκο Σίλβα να είναι εκείνοι που τα είδαν ΟΛΑ για μερικά δευτερόλεπτα...

Η Ρεάλ τέθηκε αντιμέτωπη για πρώτη φορά στην ιστορία της με την καταλανική Ζιρόνα, νεοφώτιστη στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος και το σίγουρο είναι πως δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή την πρώτη φορά... Και αυτό γιατί η ομάδα του Ζιντάν προηγήθηκε με τον Ίσκο μόλις στο 8' αλλά έπεσε θύμα ανατροπής με δύο γκολ μέσα σε 4 λεπτά (54', 58') και τώρα είναι στο -8 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το ματς ο Κριστιάνο Ρονάλντο όχι μόνο δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του αλλά επιπλέον βρέθηκε στο στόχαστρο για μία... σφαλιάρα που έδωσε στον παίκτη των γηπεδούχων, Πέρε Πονς, ενώ αρκετή ώρα μετά το ματς έπαιξε... κρυφτούλι με τις τηλεοπτικές κάμερες με τη βοήθεια μίας κουρτίνας στο πούλμαν των "μερένγκες"!

Ο Πάολο Καναβάρο (μικρότερος αδερφός του Φάμπιο) έπαιξε για πρώτη φορά μπάλα στα τμήματα υποδομής της Νάπολι, τη σεζόν 1998-99 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην ίδια ομάδα ενώ από το 2006 μέχρι το 2014 τίμησε τη φανέλα των "παρτενοπέι" παίρνοντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Τα τελευταία 3,5 χρόνια φοράει τα πρασινόμαυρα της Σασουόλο, ωστόσο οι οπαδοί της πρώην ομάδας του δεν ξεχνούν την προσφορά του και το απόγευμα της Κυριακής θέλησαν να του το δείξουν με ξεχωριστό τρόπο. Πέρα από την ανθοδέσμη που του έδωσαν, κρέμασαν πανό στην Curva B που έγραφε "Περνάει ο χρόνος... Μα μένεις πάντα ο αρχηγός μας", και ο 36χρονος σέντερ μπακ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του για αυτή τη συγκινητική υποδοχή.

Φέτος αγωνίζονται αμφότερες στην Championship ωστόσο το γεγονός αυτό δεν ήταν αρκετό για να καταλαγιάσουν τα πάθη μεταξύ των οπαδών από τη στιγμή που η κόντρα τους κρατάει πολλές δεκαετίες. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Μπέρμιγχαμ και Άστον Βίλα αναδείχτηκαν ισόπαλες χωρίς γκολ, με το... εξωαγωνιστικό να είναι πάντως εκείνο που έκλεψε την παράσταση. Και τι δεν είχαμε: βροχή αντικειμένων από πλευράς οπαδών της Μπέρμιγχαμ προς τους παίκτες της Βίλα, με αποκορύφωμα ένα μπουκάλι ουίσκι κοντά σε κόρνερ, ξύλο μεταξύ οπαδών στις κερκίδες και εισβολή ενός φίλου των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Ντέρμπι από τα... παλιά!

