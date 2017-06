Ένα λάθος έφερε ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ξύλο μεταξύ οπαδών και έναν νεκρό!

Η 8η αγωνιστική του φετινού Brasilerao γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας καθώς πριν από την έναρξη της αναμέτρησης Κοριτίμπα-Κορίνθιανς ξέσπασαν άγρια επεισόδια έξω από το γήπεδο με αποτέλεσμα να χυθεί αίμα.

Ένας οπαδός της Κορίνθιανς, ονόματι José Gomes Souza da Silva, ξυλοκοπήθηκε μάλιστα ανηλεώς από οπαδούς της Κοριτίμπα μέχρι να χάσει εντελώς τις αισθήσεις του και λίγη ώρα αργότερα οι βραζιλιάνικες αρχές ανακοίνωσαν το θάνατό του, όπως επίσης και τον τραυματισμό έξι ακόμη ατόμων.

Ειρωνία της τυχής; Τα επεισόδια ξεκίνησαν από ένα... λάθος, αφού το πούλμαν που μετέφερε τους οπαδούς των φιλοξενουμένων βρέθηκε, από εσφαλμένη ενέργεια του οδηγού, έξω από τη θύρα των φανατικών της γηπεδούχου...

