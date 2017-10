Ληστεία με πιστόλι στο κεφάλι για τον τερματοφύλακα της Βραζιλίας!

Ληστεία με κινηματογραφικό τρόπο για τον διεθνή πορτιέρε της "σελεσάο". Άγνωστοι του την είχαν στημένη σε διάβαση και μόλις έφτασε στο σημείο, με το... ακριβό του όχημα, τον ακινητοποίησαν.

Συγκεκριμένα άσπρο αυτοκίνητο τον προσπέρασε απότομα φράζοντας του το δρόμο. Δυο άτομα βγήκαν από μέσα κρατώντας πιστόλια και αμέσως τον έβγαλαν από το τζιπ ζητώντας του να γονατίσει στο έδαφος, κρατώντας το περίστροφο πάνω από το κεφάλι του!

Ο οδηγός του άσπρου (κλεμμένου προφανώς) οχήματος, το οποίο εγκατέλειψαν στη συνέχεια, μπήκε μέσα στο τζιπ του Τζέφερσον, με τους δυο συνεργούς του να τον ακολουθούν και να φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα.

Δείτε καρέ-καρέ τη συγκλονιστική στιγμή:

Botafogo keeper Jefferson had his car stolen in Rio at gun point on Sunday morning. pic.twitter.com/E5BAWC9k7z