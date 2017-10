Την έκανε με... ελαφρά ο αντιπρόεδρος του Τραμπ

Το προκάλεσε ή όχι; Ο Μάικ Πενς ήξερε τι θα συμβεί όταν αποδέχθηκε την πρόσκληση να παραβρεθεί στον αγώνα των Κολτς με τους 49ers για το πρωτάθλημα του αμερικάνικου φούτμπολ. Παρόλα αυτά επέλεξε να περάσει την πόρτα του "Lucas Oil Stadium" και ν' αποχωρήσει πριν από την έναρξή του!

Η αφορμή; Η επιλογή αρκετών παικτών του Σαν Φρανσίσκο, της ομάδας που έπαιζε πέρυσι ο πρωτοστάτης Κάπερνικ, να γονατίσουν στη διάρκεια της ανάκρουσης Εθνικού Ύμνου των ΗΠΑ δίνοντας συνέχεια σε μια διαμάχη που δεν μοιάζει να έχει τέλος.

Κατά τα στερεότυπα, ο ίδιος στάθηκε όρθιος και με το χέρι στην καρδιά. Κατόπιν όμως "πήρε των ομματιών του" και, μαζί τη σύζυγό του Κάρεν, αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε αργότερα πως αυτός είχε ζητήσει από τον Πενς "να φύγει από το στάδιο αν κάποιος από τους παίκτες γονάτιζε δείχνοντας ασέβεια στη χώρα μας" και δήλωσε περήφανος "γι' αυτόν και τη δεύτερη κυρία"!

I asked @VP Pence to leave stadium if any players kneeled, disrespecting our country. I am proud of him and @SecondLady Karen.