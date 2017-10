Ο Πετρούνιας ξανά στην κορυφή του κόσμου!

Την έκτη συνεχόμενη νίκη του πανηγύρισε ο Λευτέρης Πετρούνιας διατηρώντας παράλληλα τα σκήπτρα του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο σπουδαίος Έλληνας γυμναστής βαθμολογήθηκε με 15.433 βαθμούς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μόντρελ στους κρίκους.

Για μία ακόμη φορά ο 27χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής, τις προσπάθειες του οποίου στηρίζει η Stoiximan.gr, ήταν απολαυστικός στην εκτέλεση του προγράμματος του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 9.133 για την εκτέλεση του προγράμματος του.

Eleftherios Petrounias (GRE), the reigning #Olympic and World champion on Rings, wins the world title on the event once again. #MTL2017Gym pic.twitter.com/b3Bow7Ibva