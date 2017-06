Οι πρωταθλητές έβγαλαν στο δρόμο όλο τον πληθυσμό της πόλης επί δύο

Οι Πίτσμπεργκ Πένγκουινς κατέκτησαν για δεύτερη σερί σεζόν και τρίτη από το 2009 τον τίτλο στο αμερικανικό πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου και στο parade συγκεντρώθηκαν περί τις 650.000 πολίτες!

Πού ακριβώς κρύβεται η είδηση στην παραπάνω πρόταση; Στο γεγονός πως σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της πόλης είναι μόλις 305.000! Στους δρόμους δηλαδή πανηγύριζε δύο φορές περισσότερος κόσμος απ' αυτόν των επίσημων εγγράφων.

Η Φιλαντέλφια, η μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλαβάνια, απέχει 5 ώρες με το αυτοκίνητο και το Κλίβελαντ (Οχάιο), η πιο κοντινή μεγαλούπολη, 2 ώρες και 15 λεπτά. Πού, στο καλό, βρέθηκε τόσος πολύ κόσμος στην παρέλαση;

An estimated 650,000 fans turned out to celebrate the Penguins' second straight Stanley Cup title. https://t.co/pqnns8xUfQ