Τα special Air Jordan της Σερένα Γουίλιαμς

H Σερένα Γουίλιαμς νίκησε την αδερφή της, Βένους, με 2-0 σετ και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Australian Open για 7η φορά στην καριέρα της, κατακτώντας τον 23ο Grand Slam τίτλο στην καριέρα της.

Και δεν θα μπορούσε να πανηγύρισε ένα τέτοιο ρεκόρ χωρίς το κατάλληλο... παπούτσι.

Η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών, αποφάσισε να φορέσει ένα παπούτσι του κορυφαίου μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Η Σερένα λοιπόν φόρεσε κατά την απονομή της ένα ζευγάρι κόκκινα/μαύρα Air JOrdan 1 x Air Flare PE με χαραγμένο το "23" στο κάτω μέρος τους.

Κορυφαία επιλογή!

Serena Williams shows off a black/red Air JOrdan 1 x Air Flare PE with 23 lasered on the heel pic.twitter.com/M01Q7yZLf9 — CJ Fogler (@cjzero) 28 Ιανουαρίου 2017