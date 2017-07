Αποκλεισμός-ΣΟΚ για Ναδάλ μετα από 5ωρο αγώνα!

Ήταν ένα από τα εκείνα τα παιχνίδια που ουδείς λάτρης του τένις θα ξεχάσει στο πέρασμα των χρόνων. Όχι μόνο γιατί ο τελικός νικητής χρειάστηκε να βγει μετά από σχεδόν πέντε ώρες σκληρής και αδυσώπητης μάχης στο χώμα, όχι γιατί το πέμπτο σετ κρίθηκε μετά από 28 games αλλά κυρίως επειδή το φινάλε βρήκε το μεγάλο αουτσάιντερ να επικρατεί απέναντι στο μεγάλο φαβορί.

Ο Λουξεμβούργιος Ζιλ Μίλερ, Νο 26 στην παγκόσμια κατάταξη, όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τον δεκάκις κάτοχο του Roland Garros (αριθμός ρεκόρ) Ράφα Ναδάλ αλλά τον πέταξε εκτός συνέχειας του Wimbledon, για να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του και να περάσει για πρώτη φορά στα προημιτελικά του φημισμένου λονδρέζικου τουρνουά όπου εκεί θα αντιμετωπίσει τον Τσίλιτς.

"Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα τι συνέβη μόλις, είναι τρομερό το συναίσθημα", δήλωσε αμέσως μετά το φινάλε του επικού ματς ο μεγάλος νικητής Μίλερ.

Photo Credits: The official Twitter for The Championships, Wimbledon