Δεν έγινε η υπέρβαση: η Σάκκαρη παραδόθηκε στην Κόντα

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή στο φετινό Wimbledon φτάνοντας μέχρι τον τρίτο γύρο όμως εκεί δεν μπόρεσε να κάνει μία ακόμα υπέρβαση που θα την οδηγούσε στον τέταρτο γύρο για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άτυχη αφού βρήκε απέναντί της την Τζοάνα Κόντα, Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, με την Βρετανίδα να δικαιώνει τον τίτλο του φαβορί μπροστά στους συμπατριώτες της και να επικρατεί 2-0 σετ, παίρνοντας εκείνη το εισιτήριο για πρώτη φορά στην καριέρα της για τον 4ο γύρο του φημισμένου λονδρέζικου τουρνουά.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν αρκετά ανταγωνιστική όμως η Κόντα κατάφερε να της κάνει μία φορά μπρέικ και έτσι επιβλήθηκε 6-4 ενώ στο δεύτερο δεν μπόρεσε να κοντράρει την αντίπαλό της, με το 6-1 να φέρνει και τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του τουρνουά.

Konta looking the part.



The British No.1 beats Maria Sakkari 6-4, 6-1 to reach the fourth round at #Wimbledon for the first time pic.twitter.com/8tUXk8RSw3