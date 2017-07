Ένας... πρωτάρης πέταξε εκτός τον κάτοχο του Γουίμπλεντον, Άντι Μάρεϊ!

Μεγάλη στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον. Το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος του τουρνουά, Άντι Μάρεϊ γνώρισε αναπάντεχη ήττα με 3-2 σετ (6-3, 4-6, 7-6, 1-6, 1-6) απ' τον Σαμ Κέρεϊ, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός συνέχειας απ' το κορυφαίο grand slam.

Ο Βρετανός τενίστας πήρε εύκολα με 6-3 το πρώτο σετ, όμως ο Κέρεϊ απάντησε με το ίδιο "νόμισμα" στο δεύτερο, επικρατώντας με 6-4. Το τρίτο σετ ήταν ιδιαίτερα κλειστό, με συνέπεια να κριθεί στο tie break. Εκεί, ο Μάρεϊ εμφανίστηκε πιο ψύχραιμος και πήρε εκ νέου... κεφάλι στα σετ (2-1).

