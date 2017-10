Απίστευτο: Παράτησε τον αγώνα στη μέση και έφυγε ο Κύργιος

Θυμάστε πέρυσι που ο Νικ Κύργιος τιμωρήθηκε για την αδιαφορία που έδειξε σε έναν αγώνα όταν έχανε πόντους επίτηδες; Ε, λοιπόν ο 22χρονος Ελληνοαυστραλός τενίστας έδωσε αφορμή για νέα τιμωρία με την απόφασή του να παρατήσει αγώνα στη μέση και να σηκωθεί να φύγει.

Μόλις είχε χάσει το πρώτο σετ σετ μέσα από τα χέρια του από τον Στιβ Τζόνσον με 7-5 για το Σανγκάη Ρόλεξ Μάστερς και έδειχνε να είναι θυμωμένος με τον διαιτητή και με το κοινό.

Χωρίς όμως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και για αδιευκρίνιστο λόγο, πλησίασε τον αντίπαλό του, τον χαιρέτησε, ενώ το ίδιο έκανε και με τον διαιτητή, με τον κόσμο να κοιτάει μπερδεμένος και στη συνέχεια να αποδοκιμάζει.

Steve Johnson through to @SH_RolexMasters second round after Kyrgios retires.#SHRolexMasters pic.twitter.com/cf3sgfZpPv