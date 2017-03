"Φωτιά" η φωτογραφία που ανέβασε στα social media η Σαραπόβα

Η τιμωρία της Μαρία Σαραπόβα για την εμπλοκή του ονόματός της σε σκάνδαλο ντόπινγκ έχει ισχύ μέχρι τις 26 Απριλίου και η διάσημη Ρωσία τενίστρια μετράει ήδη αντίστροφα μέχρι να ξαναπιάσει ρακέτα σε επίσημους αγώνες και να ξαναβρεθεί στα κορτ.

Ενόψει πάντως της συμμετοχής της σε τουρνουά στην Στουτγκάρδη, η Σαραπόβα φρόντισε να θυμίσει σε όλους πως το comeback είναι θέμα χρόνου, καθώς δέχτηκε να δώσει μία μεγάλη συνέντευξη στο γυναικείο περιοδικό "Vogue" παίρνοντας παράλληλα μέρος και σε σέξι φωτογράφιση.

"Περνάω όσο το δυνατόν λιγότερο καιρό στα αποδυτήρια από τη στιγμή που μπορώ να ξεφύγω επειδή έχω και τη ζωή μου έξω από τα κορτ. Έχω οικογένεια, έχω φίλους. Όσο λιγότερο χρόνο περνώ εκεί τόσο περισσότερη ενέργεια έχω για αυτούς.

Με σέβονται για αυτά που κάνω στο κορτ και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για μένα από το να λέει κάποιος ότι είμαι ένα καλό κορίτσι στα αποδυτήρια", δήλωσε μεταξύ άλλων στο περιοδικό η Σαραπόβα, η οποία έκανε μάλιστα ποστάρισμα στον λογαριασμό της στο Twitter όπου ποζάρει ως μοντέλο.

"Αυτοί οι 12 μήνες που έχουν περάσει είναι ένα ταξίδι για μένα που το μοιράστηκαν με το περιοδικό Vogue και την Annie Leibovitz στο τεύχος Απριλίου", ήταν το μήνυμα της Ρωσίδας αθλήτριας με το οποίο θέλησε να συνδυάσει την άκρως αισθησιακή φωτογραφία της που ανέβασε.

These past 12 months have been a journey, one that I shared with @voguemagazine @annieleibovitz in their April issue https://t.co/NaEFsKRg4a pic.twitter.com/vey4WS1ra5