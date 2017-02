ΤΡΟΜΕΡΟ! Έψαλαν ύμνο των Ναζί σε αγώνα ΗΠΑ-Γερμανίας

Σοκ για τις Γερμανίδες τενίστριες πριν από αγώνα για το FED Cup με την ομάδα των ΗΠΑ, καθώς οι διοργανωτές έψαλαν τον ναζισιτικό ύμνο και όχι αυτόν που τον αντικατέστησε μετά το β' παγκόσμιο πόλεμο.

"Ήταν η χειρότερη εμπειρία που έχω ζήσει. Τρομακτικό και σοκαριστικό", δήλωσε η Άντρεα Πέτκοβιτς, συγκλονισμένη από την γκάφα των Αμερικανών.

Η αμερικανική ομοσπονδία τένις εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας απολογήθηκε για το λάθος: "Θέλουμε να εκφράσουμε την ειλικρινή απολογία μας για ό,τι συνέβη. Εγγυόμαστε ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει τέτοιο λάθος...", ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

USA - GER Fed Cup: you can taste the cringe while the soloist sings the no longer used Nazi era verse of the German national anthem. pic.twitter.com/xAe1d47EB4