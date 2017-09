Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε και τη Κορνέ στα προημιτελικά του Γου Χουάν και πλέον θα παλέψει με την Γκαρσιά στα ημιτελικά για μια θέση στον τελικό.

Η δυνατότερη στιγμή του αγώνα της Ελληνίδας με την Κορνέ πάντως ήταν στο τέλος του δεύτερου σετ με το σκορ στο 5-5. Η Σάκκαρη σημείωσε έναν εντυπωσιακό winner πήρε το σετ και φώναξε "ΑΝΤΕ".

Δείτε την:

Check out the whip on this shot from @mariasakkari #WuhanOpen! pic.twitter.com/anFCZ4PVwW