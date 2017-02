Αντίστροφη μέτρηση και λάμψη Ολυμπιονικών ενόψει του Μαραθωνίου

Ξεχωριστά συναισθήματα και μοναδική λάμψη πλημμύρισαν την Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ - HELEXPO στην ετήσια εκδήλωση της Ημέρας του Μαραθωνίου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου, κατά την οποία στην πρώτη ενότητα έγινε η Επίσημη Παρουσίαση των δύο κύριων χορηγών του επερχόμενου Stoiximan.gr 12ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της Κυριακής 2 Απριλίου και κατά τη δεύτερη η τίμηση των συντελεστών των δύο πολύ επιτυχημένων διοργανώσεων του 2016, αυτής του ΝΝ 11ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και του Protergia 5ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης.

Η βραδιά ξεκίνησε με την εντυπωσιακή Επίσημη Παρουσίαση του Ονομαστικού Χορηγού της φετινής διοργάνωσης, Stoiximan.gr, καθώς και του Μεγάλου Χορηγού, WIND, αμέσως μετά τους χαιρετισμούς του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της ΔΕΘ - HELEXPO, κ. Αλέξανδρου Τσαξιρλή, του Γενικού Γραμματέα του ΜΕΑΣ Τρίτων και της Ο.Ε. κ. Γιάννη Ποδιώτη, το μήνυμα που απέστειλε η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κυρία Βούλα Πατουλίδου, αλλά και τις ευχαριστίες που απεύθυναν ο Γενικός Διευθυντής κ. Δρόσος Χριστόπουλος και η Διευθύντρια Μάρκετινγκ της διοργάνωσης, κα Φανή Χαλκιά.

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Stoiximan.gr, ο οποίος θα στηρίξει ως Ονομαστικός Χορηγός τον Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για τα προσεχή δύο χρόνια, κ. Πάνος Κωνσταντόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της Βόρειας Ελλάδας και δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, μετά τον Μαραθώνιο της Αθήνας. Φέτος θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη ως Ονομαστικός Χορηγός και μέσα από κοινωνικές δράσεις, που θα ανακοινωθούν προσεχώς, θα στηρίξουμε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η επιτυχία του αγώνα είναι δεδομένη και θέλω να καλέσω όλους να στηρίξετε την προσπάθεια που θα κάνουμε όλοι μας, για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη η φετινή διοργάνωση. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 2 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη».

Πρόσθετη λάμψη προσέδωσαν, ως «πρέσβεις» του Stoiximan.gr, οι Ολυμπιονίκες Λευτέρης Πετρούνιας, Άννα Κορακάκη, Κατερίνα Στεφανίδη και η πρωταθλήτρια των μεγάλων αποστάσεων Ράνια Ρεμπούλη, οι οποίοι έστειλαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα και κάλεσαν τους πάντες να δηλώσουν συμμετοχή, να τρέξουν και να απολαύσουν τόσο τα δρομικά αγωνίσματα της φετινής διοργάνωσης όσο και τις παράλληλες δράσεις των ημερών.

Η Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας του Μεγάλου Χορηγού WIND, κ. Ειρήνη Αναστασιάδου, υπογράμμισε: «Ο ‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ είναι ένας ξεχωριστός αγώνας για μας... Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, από το 2011! Ήταν η πρώτη χορηγία που κάναμε στο δρομικό κίνημα και νιώθουμε χαρά και περηφάνια που έχουμε συμβάλει στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης, η οποία έχει φτάσει να κινητοποιεί 20.000 και πλέον δρομείς. Όλα αυτά τα χρόνια τρέχουμε για καλό σκοπό και έχουμε στηρίξει αρκετά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης. Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τους δύο φορείς που θα στηρίξουμε φέτος μέσω της WIND Running Team. Οι παρέες γράφουν ιστορία και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος αυτής της παρέας».

Εξάλλου, Η Διευθύντρια Επικοινωνίας της Protergia, κυρία Κατερίνα Μυτιληναίου, μίλησε εκ μέρους του Ονομαστικού Χορηγού του Protergia 5ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης και επισήμανε: «Ήταν η πρώτη φορά που η Protergia συμμετείχε σ’ αυτή τη γιορτή, την οποία πιστεύω ότι φωτίσαμε με την ενέργειά μας και κάναμε ρεκόρ συμμετοχών. Ελπίζω φέτος, στον επόμενο αγώνα, να σπάσουμε ακόμα ένα ρεκόρ».

Ακολούθησε η λαμπρή γιορτή τίμησης των θεσμικών, κοινωνικών και εθελοντικών φορέων, όπως επίσης και των στελεχών που συνετέλεσαν στην επιτυχία δύο κορυφαίων αθλητικών γεγονότων της Βόρειας Ελλάδας για το 2016.

Η αρχή έγινε με τους χαιρετισμούς εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Αλέξανδρος Θάνος, του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τον οποίο παρευρέθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού κ. Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, τον οποίο εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου, του Δήμου Δέλτα, από πλευράς του οποίου παρέστη η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Ελένη Μπαλογιάννη, του ΣΕΓΑΣ, τον οποίο εκπροσώπησε ο κ. Τάσος Τομπούλης, Πρόεδρος της τοπικής ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, καθώς και του ΕΟΤ, εκ μέρους του οποίου απεύθυνε χαιρετισμό η Γενική Διευθύντρια, κυρία Περσεφόνη Τρίχα.

Στην συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του ΜΕΑΣ Τρίτων και της Ο.Ε. κ. Γιάννης Ποδιώτης τίμησε τον ΣΕΓΑΣ, την AIMS, την UNESCO, τον ΕΟΤ και τη ΔΕΘ - HELEXPO, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιήθηκαν ο ΝΝ 11ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ο Protergia 5ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, καθώς και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς υποστήριξης των διοργανώσεων, που ήταν οι εξής: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ), Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δήμος Πέλλας, Δήμος Χαλκηδόνας, Δήμος Δέλτα, Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Γ’ Σ.Σ./NRDC - GR, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Υποδιεύθυνση Γιαννιτσών Πέλλας, Διεύθυνση Τροχαίας Πέλλας, Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε η προβολή ενός μοναδικής ομορφιάς βίντεο του ΕΟΤ για την τουριστική προβολή τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και της Ελλάδας γενικότερα, για να πάρουν σειρά οι ειδικές βραβεύσεις σε ξεχωριστούς ανθρώπους - φωτεινά παραδείγματα:

- Ο Παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Αντώνης Τσαπατάκης, παρουσιάστηκε ως Πρεσβευτής του Stoiximan.gr 12ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και υπογράμμισε:

«Θέλω μέσα από την παρουσία μου στη διοργάνωση να κάνω αυτό που πρεσβεύω όλα αυτά τα χρόνια: Να παρακινώ τον κόσμο, να του δίνω δύναμη και μέσα από αυτόν να παίρνω κι εγώ δύναμη, για να πετυχαίνω τους στόχους μου και να παίρνω χαρά. Το μήνυμα του ‘όλοι μπορούμε, όλοι συμμετέχουμε’ πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι, για να σηκωθεί ο καθένας από εμάς απ’ τον καναπέ και να δει ότι η ζωή είναι έξω, στους δρόμους, στο τρέξιμο και στην προσπάθεια! Στις 2 Απριλίου, να είμαστε όλοι εκεί!»

- Ο κορυφαίος Μαραθωνοδρόμος Μιχάλης Παρμάκης, που πέρσι πέρασε μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας, που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή, αλλά επέστρεψε δυνατός και συγκίνησε με την υπερπροσπάθειά του στον Protergia 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης:

«Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου, αλλά είμαι εδώ και νιώθω σαν καινούργιος. Μετά την περιπέτεια που πέρασα, δυστυχώς κάποιοι μου γύρισαν την πλάτη, αλλά εσείς οι άνθρωποι του ΜΕΑΣ Τρίτων σταθήκατε δίπλα μου και σας ευχαριστώ. Θα τρέξω στον Μαραθώνιο στις 2 Απριλίου και θα κυνηγήσω το όριο για την συμμετοχή μου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πέρσι, όταν ήμουν στο κρεβάτι, ούτε το φανταζόμουν ότι θα σκεφτόμουν φέτος να πετύχω κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι υγεία σ’ όλο τον κόσμο».

- Ο δημοσιογράφος Αντώνης Ρεπανάς, ο οποίος τρέχει ανελλιπώς στους αγώνες με τη WIND Running Team και πρόσφατα τιμήθηκε με το βραβείο του «Ιδρύματος Μπότση» για την κάλυψη του προσφυγικού ζητήματος μ’ έναν μοναδικό, βαθιά ανθρώπινο τρόπο.

«Προέρχομαι από τον υγρό στίβο, αλλά μέσω του Μαραθωνίου ‘ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’ ασχολήθηκα με το τρέξιμο μετά από προτροπή του Λευθέρη Πλακίδα και από το 2011 τρέχω σε κάθε ευκαιρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

- Η Ραμπέα Ιατρίδου, που τιμήθηκε για την προσπάθεια που καταβάλλει ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών (ΣΕΕΔΑ), με στόχο την ενίσχυση της Μαρίας Σαμπανίδου, κολυμβήτριας, πολίστριας και τριαθλήτριας, μέλους του ΣΕΕΔΑ, η οποία αναρρώνει έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον περασμένο Ιούλιο.

«Θα έπρεπε να βραβεύετε τον ΣΕΕΔΑ και όχι εμένα προσωπικά... Σε κάθε αγώνα δρόμου, στηρίζουμε στοχευμένα έναν φορέα ή μία οικογένεια μέσα από την ομάδα δρομέων μας, αλλά στον πρόσφατο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο επιλέξαμε τη Μαρία. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς στη θέση της... Υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στη διάρκεια προπόνησης και ήταν σε κέντρο αποκατάστασης για μήνες, μέχρι και πριν από λίγες μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές και τον κ. Χριστόπουλο για την συμπαράσταση που μας δίνετε. Η οικονομική βοήθεια που πήρε η Μαρία, βοήθησε πολύ στην αποκατάστασή της. Πλέον είναι στο σπίτι της, προοδεύει και σύντομα ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ καλά!», τόνισε η κα Ιατρίδου.

-Η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών, κυρία Βούλα Κοζομπόλη, τιμήθηκε για την συνεισφορά της στις δύο μεγάλες διοργανώσεις, τις οποίες στηρίζει μέσω της Ολυμπιακής Ομάδας Δρομέων του Ολυμπιακού Μουσείου. Παρούσες στην εκδήλωση ήταν μαζί της η Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου, δρ. Κυριακή Ουδατζή, καθώς και η Ολυμπιονίκης του μπάσκετ, κυρία Πόλυ Σαρέγκου.

«Είμαι εντυπωσιασμένη από τους αριθμούς - ρεκόρ των δύο διοργανώσεων. Για εμάς τους Ολυμπιονίκες, η συμμετοχή σ’ αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σημαντική. Μαζί με το Ολυμπιακό Μουσείο αποτελούμε την Ολυμπιακή ομάδα και κάθε φορά τρέχουμε με το ίδιο κέφι, σε μια γιορτή του αθλητισμού που γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερη. Πρέπει όλοι να αθλούμαστε, να περνάμε το μήνυμα της διά βίου άθλησης και βέβαια έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι δύο διοργανώσεις αναδεικνύουν την ιστορία τη Θεσσαλονίκης και όλης της χώρας, προβάλλοντας ένα πολύ αξιόλογο τουριστικό προϊόν», επισήμανε η πρόεδρος του ΣΕΟ, ενώ η κυρία Σαρέγκου πρόσθεσε: «Περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο ραντεβού, στις 2 Απριλίου!»

Από την πλευρά της, η δρ. Κυριακή Ουδατζή συμπλήρωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον ΣΕΟ που στηρίζει εδώ και χρόνια όλες τις δράσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, στο οποίο δουλεύουμε καθημερινά όλο το χρόνο για να περάσουμε στα παιδιά την αγάπη για την άθληση, μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Επίσης, απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας στον ΠΑΣΓ Καλλιπάτειρα, που επίσης βρίσκεται στο πλευρό μας».

- Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η τίμηση του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ως συνδιοργανωτή του Δρόμου 1.000μ. Μαθητών Δημοτικών Σχολείων, ο οποίος ουσιαστικά ανοίγει το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης και που κατά κοινή ομολογία χαρακτηρίστηκε από την αρτιότητα διεξαγωγής του και υποστηρίχτηκε από πλήθος εκπαιδευτικών της διοργάνωσης, καθώς και του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», οι οποίοι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μετά τον τερματισμό των παιδιών διεξήγαγαν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και συμβολική φύτευση ελιάς ως ένδειξη συμπαράστασης στα παιδιά – θύματα του προσφυγικού φαινομένου.

Ιδιαιτέρως συγκινητική ήταν η στιγμή της παράλληλης τίμησης του Ανδρέα Γιαννόπουλου, επιθυμία του οποίου ήταν η δημιουργία του «Χαμόγελου», με σκοπό την στήριξη των παιδιών όλου του κόσμου. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κα Ιωάννα Μακρή, η οποία τόνισε: «Ο Ανδρέας αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του με δύναμη και αξιοπρέπεια, η παρακαταθήκη που μας άφησε είναι να αγωνιζόμαστε για το χαμόγελο κάθε παιδιού. Αν ενωθούμε όλοι μαζί, θα τα καταφέρουμε’ ήταν τα λόγια του και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε».

- Ο γηραιότερος δρομέας, ο ευρέως αναγνωρίσιμος και αγαπημένος όλων, 96χρονος Φώτης Πετρίδης, που κέρδισε το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων όταν παράλαβε την τιμητική διάκριση από δύο μικρές δρομείς του Δρόμου των Μαθητών Δημοτικών Σχολείων, δήλωσε ότι... θέλει να τα εκατοστήσει τρέχοντας σε κάθε διοργάνωση:

«Ευχαριστώ τους διοργανωτές για τους όμορφους αγώνες που κάνουν. Ήμουν Μαραθωνοδρόμος από τα νιάτα μου και θα συνεχίσω όσο μπορώ. Όσο ο ΜΕΑΣ Τρίτων διοργανώνει αγώνες δρόμου, εγώ θα είμαι παρών. Πιστεύω ότι θα συνεχίσω και πάνω από τα 100 μου χρόνια να τρέχω!»

Ενδιάμεσα, ο κ. Χριστόπουλος παρουσίασε τις Εκθέσεις Πεπραγμένων και τα εντυπωσιακά αριθμητικά μεγέθη του ΝΝ 11ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και του Protergia 5ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά:

«Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τους 20.000 δρομείς σε καθεμιά από τις δύο διοργανώσεις. Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι να είναι εντυπωσιακή η υποστήριξη τους συνολικά. Εκεί επικεντρώνεται η προσπάθεια μας, κυρίως από την Τεχνική Επιτροπή για την οποία είμαστε υπερήφανοι, δεδομένου ότι απαρτίζεται από τα καλύτερα στελέχη της πόλης μας και των όμορων περιοχών και παράλληλα ενισχύεται από τα καλύτερα στελέχη της Ομοσπονδίας μας ΣΕΓΑΣ, τα οποία διαθέτουν την εμπειρία του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Ενόψει του επερχόμενου Stoiximan.gr 12 Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», προτρέπουμε τον κόσμο να συμμετάσχει μέσω των υφιστάμενων ομάδων και κυρίως των Κοινωνικών φορέων, ώστε η συμμετοχή τους να έχει παράλληλα κοινωνικό χαρακτήρα ή να δημιουργήσει τη δική του ομάδα. Αυτή είναι η λογική της τίμησης των πολυπληθέστερων ομάδων των δύο διοργανώσεων του 2016. Καθημερινά προσπαθούμε και παράλληλα υποσχόμαστε ότι όλοι μας, η Οργανωτική, η Τεχνική Επιτροπή και όλοι οι Φορείς Υποστήριξης να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, προκειμένου την Κυριακή 2 Απριλίου να ζήσουμε την γεμάτη χρώμα και λάμψη εαρινή γιορτή της πόλης μας»

Ακολούθησε η τίμηση των ομαδικών συμμετοχών (running teams) που ξεχώρισαν στις δύο διοργανώσεις του 2016

- Ως Πολυπληθέστερη ομάδα δρομέων συνολικά, τιμήθηκε το ΙΚΕΑ, χορηγός και στις δύο διοργανώσεις, με τη μεγαλύτερη δρομική ομάδα (IKEA running team) που έχει δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με 2.469 δρομείς στον Protergia 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο

- Την πλακέτα της Πολυπληθέστερης ομάδας δρομέων Φορέων Κοινωνικής προσφοράς παρέλαβε το Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος), που είχε 390 δρομείς στον Protergia 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο

- Την Πολυπληθέστερη συμμετοχή Ημιμαραθωνοδρόμων είχε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Λάρισας, με 178 εγγεγραμμένους δρομείς εκ των οποίων οι 129 έτρεξαν Ημιμαραθώνιο του Protergia 5ου Διεθνή Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου

- Την Πολυπληθέστερη συμμετοχή Μαραθωνοδρόμων είχε ο ΣΔΥ Θεσσαλονίκης, με συνολικά 195 δρομείς εκ των οποίων 102 ήταν Μαραθωνοδρόμοι στον ΝΝ 11ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

-Πολυπληθέστερα running teams (εκτός χορηγών, κοινωνικών φορέων και ΕΟΣΛΜΑ-Υ) ανακηρύχθηκαν ο ΣΥΕΤΕ i-run (ομάδα της Εθνικής Τράπεζας), με 166 δρομείς στον Protergia 5ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο και η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με 100 δρομείς στον ΝΝ 11ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Τις βραβεύσεις έκαναν ο κ. Τάσος Τομπούλης και οι Ολυμπιονίκες Βούλα Κοζομπόλη και Πόλυ Σαρέγκου.

Κατόπιν, οι παρουσιαστές της εκδήλωσης Κατερίνα Σεφερλή και Γιάννης Χαβιανίδης αναφέρθηκαν στους επιχειρηματικούς συνεργάτες - χορηγούς των δύο μεγάλων διοργανώσεων - ορόσημο του 2016: Τους Επίσημους Χορηγούς της διοργάνωσης (ΝΝ, PROTERGIA, SΤΟΙΧΙΜΑΝ.GR, WIND, AVRA, ELLINAIR, ΕΡΤ3, NOVASPORTS, TV100), τους Επίσημους Υποστηρικτές (LIDL, IKEA, DHL EXPRESS, EUROMEDICA, ΑΠΕ-ΜΠΕ) και τους Υποστηρικτές - Προμηθευτές (HIGH 5, EXPOSYSTEM, Φυτώρια Βασιλειάδη, ΟΑΣΘ, Amstel Free, Plaisir, Samiotakis, TAXI WAY, Intersport, Capsis Hotel, HONEYBEE, ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΕ) τίμησε κατά σειρά ο κ. Δρόσος Χριστόπουλος.

Παράλληλα, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στους Χορηγούς Επικοινωνίας της διοργάνωσης, που ήταν οι εξής: ΔΕΠΘΕ (TV100, FM100), 102 FM ΕΡΤ3, 95,8 FM ΕΡΤ3, Όμιλος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Οικονομική Επιθεώρηση, Business File, Economia.gr), Όμιλος METROMEDIA (Μetropolis 95.5, Εφημερίδα Metrosport, Metrosport.gr, Zoo Radio 90.8, Velvet 96.8, Republic 100.3), Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5, Όμιλος 24MEDIA (Sport24.gr, Sport24 Radio 103.3 fm, News247.gr κ.α.), Runningnews.gr, Πρακτορείο 104.9, Atlas TV, Pella TV, Pontos TV, Runner Magazine, Voria.gr, Seleo.gr, Thestival.gr, Zougla.gr, Fitnesspulse.gr, Halkidikinow.gr, Ράδιο Χαλκηδόνα, Europolitis, Typosthes.gr, Υπηρεσίες αποδελτίωσης Clipnews.gr, LIVEMEDIA.GR.

Αμέσως μετά τιμήθηκαν οι θεσμικοί καθώς και οι εθελοντικοί φορείς υποστήριξης, οι οποίοι με αξιοθαύμαστο ζήλο και αγάπη για τη διοργάνωση και πάνω απ’ όλα με την άριστη τεχνογνωσία που διαθέτουν, συνετέλεσαν σε αυτήν τη νέα, διπλή επιτυχία: ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ-HELEXPO), ΕΟΣΛΜΑ-Υ, Σύνδεσμος Επισήμων Κριτών Στίβου Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, ΣΕΕΔΑ, Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Ολυμπιακό Μουσείο, Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Κολλέγιο Ανατόλια, American College of Thessaloniki (ACT), ΕΣΗΕΜ-Θ, Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ένωση Ξενοδόχων Βορείου Ελλάδος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Όμιλος ECONOMIA, Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Υ.Π.Α., Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Θεσσαλονίκης, Συμφωνική Ορχήστρα «Νέων Ελλάδος», Ο.Α.Σ.Θ., Σ.Α.Σ.Θ., ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, Ελπίδες - Θυγατέρες της Πηνελόπης (Οικογένεια ΑΧΕΠΑΝΣ), ΕΛΛΕΔΑ, Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου Θεσσαλονίκης, Κατασκηνώσεις ΣΚΟΥΡΑ, METRISIS, PHYSIO MED, Thessaloniki's Physical Therapy Students, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Έλληνες Διασώστες, Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Δ.Θ., Διασωστική Ομάδα Αγ. Παύλου, Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μίκρας, Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Χαλκηδόνας, Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, Σύλλογος Καταδρομέων Βορείου Ελλάδος, Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Νομού Θεσσαλονίκης, Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών - Εθελοντές Καλαμαριάς, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ξάνθης, Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών Δήμου Θερμαϊκού, ΟΦΚΑ Πολιτικής Προστασίας Ακτής Θερμαϊκού, Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Πανοράματος, ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α Παύλου Μελά, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Δυτ. Θεσσαλονίκης West Side Salonica, Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Σοχού, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Βορείου Ελλάδος, TARG, Ραδιολέσχη Έδεσσας, Ραδιοερασιτεχνική Λέσχη Μακεδονίας, Πρότυπη Ραδιοερασιτεχνική Ομάδα, Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Πιερίας.

Τις βραβεύσεις έκανε το μέλος του ΔΣ του ΜΕΑΣ Τρίτων και της Ο.Ε., κ. Γιάννης Πανανάκης.

Ο Υπεύθυνος Κοινωνικής Ευθύνης των δύο διοργανώσεων, κ. Κωνσταντίνος Τσιγκαράς, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου, καθώς και στις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποίησαν Χορηγοί.

Ακολούθησε η ξεχωριστή στιγμή της τίμησης των συνεργαζόμενων Φορέων Κοινωνικής Προσφοράς (Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Θεσσαλονίκης, ΕΛΕΠΑΠ, Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, Δεσμός, Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, Α21 Campaign, Λάμψη, Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (παρ. Μακεδονίας - Θράκης), Ορφανοτροφείο θηλέων «ΜΕΛΙΣΣΑ», Το Άσυλο του Παιδιού, Συζωή, Praksis, Παιδικός Αντιρευματικός Αγώνας, Σύλλογος ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλων νομού Ροδόπης ΠΕΡΠΑΤΩ, Hope Spot, Καταφύγιο Γυναίκας, Make a Wish (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος), Το Χαμόγελο του Παιδιού, Ανοιχτή Αγκαλιά, ΣΩΤΗΡ, ΜΑΖΙ, ΑΡΣIΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης, Ήφαιστος, Πνοή Ελπίδας, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», Πηγή Ζωής, Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Δέντρο Ζωής, Άγγελοι Γης, Άλμα Ζωής, Σώμα Φίλων ΑμεΑ «Δράση για το Κάτι Άλλο», Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Βορείου Ελλάδος Παιδιών Πασχόντων από την Ινώδη Κυστική Νόσο, Θετική Φωνή άνθρωποι +HIV, Μέριμνα Παιδιού, ΧΕΝ Θεσσαλονίκης, Φίλοι της Μέριμνας - Θεσσαλονίκη, Φίλοι Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση «Ζωή με NF», Σύλλογος για την Κυστική Ίνωση, Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας (ΣΑΚΕΚΕ), Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) - παρ. Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.), Kέντρο ΑΜΕΑ «Η ΑΡΜΟΝΙΑ», Η Αντηρίδα, Αθλητική Ένωση Τυφλών «Ο ΠΥΡΣΟΣ»).

Μάλιστα, ο κ. Τσιγκαράς επισήμανε ότι ο αριθμός των υποστηριζόμενων ιδρυμάτων έχει πλέον ανέλθει στα 58, αφού έχουν πλέον προστεθεί άλλοι τέσσερις φορείς ενόψει του Stoiximan.gr 12ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού με όλους τους παρευρισκόμενους για την επόμενη μεγάλη γιορτή αθλητισμού της Βόρειας Ελλάδας, τον Stoiximan.gr 12ο Διεθνή Μαραθώνιο «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» την Κυριακή 2 Απριλίου, που υπόσχεται ακόμα πιο δυνατές συγκινήσεις και ρεκόρ!

Οι εγγραφές για την κορυφαία διοργάνωση, η οποία πέραν του αθλητικού διαθέτει κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, επιστημονικό, τουριστικό και ιστορικό χαρακτήρα, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, μέχρι τις 3 Μαρτίου οι ομαδικές και μέχρι τις 8 Μαρτίου οι ατομικές.

Ο Stoiximan.gr 12ος Διεθνής Μαραθώνιος «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Έλληνα Μαραθωνοδρόμο Στέλιο Κυριακίδη, διοργανώνεται από τον ΜΕΑΣ Τρίτων, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του ΣΕΓΑΣ και της AIMS, καθώς επίσης τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Χαλκηδόνας, Δέλτα και Κορδελιού - Ευόσμου, καθώς επίσης από πλήθος Θεσμικών Φορέων, Φορέων Υποστήριξης και Εθελοντικών Φορέων.

Δρόμος Αθλητισμού, Διαδρομή Πολιτισμού. Θα είμαστε όλοι εκεί!