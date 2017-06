Μαχήτρια τα... έκανε στο "κλουβί"!

Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο σε αγώνες UFC. Έχει συμβεί στο παρελθόν και θα συμβεί ξανά στο μέλλον. Απλά είναι... περίεργο το θέαμα.

"Θύμα" μας η Justine Kish που λόγω μίας λαβής από την Felice Herrig και της στάσης του σώματος της... απελευθερώθηκε. Άλλος/άλλη στη θέση της θα... κρυβόταν, η Justine όμως έκανε πλάκα στο twitter με επικό ποστ!

I am a warrior, and I will never quit #ShitHappens haha be back soon.