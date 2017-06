Ο "μεγαλύτερος αγώνας όλων των εποχών" είναι γεγονός!

Είναι ένας αγώνας που πολλοί περίμεναν με αγωνία να ανακοινωθεί. Οι δυο υπεραθλητές άφηναν υπονοούμενα ανά διαστήματα, όμως για μήνες τίποτα δεν ήταν επίσημο. Όλα αυτά μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Floyd Mayweather και Conor McGregor ανακοίνωσαν το γεγονός μέσω των λογαριασμών τους στα social media και παραλίγο να τα... ρίξουν, αφού για πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος όλων των εποχών. Ο 40χρονος μποξέρ μετά από δυο χρόνια στην... σύνταξη θα φορέσει ξανά τα γάντια του και θα γεμίσει τον τραπεζικό του λογαριασμό με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Ιρλανδό μαχητή, ο οποίος έχει σκοπό να σπάσει το αήττητο του Αμερικανού! Βέβαια πρώτα απ' όλα οι δυο αθλητές θα πρέπει να... ενώσουν τα δυο αθλήματα (πυγμαχία και MMA), να ξεκαθαρίσουν κάποιες λεπτομέρειες πάνω στον αγώνα και φυσικά να αποφασίσουν με τους εκπροσώπους τους πως θα "πουλήσουν" το γεγονός τόσο στην αρένα όσο και τηλεοπτικά/stream.

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft