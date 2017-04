Στον αγώνα MMA της Παρασκευής (7/4) μεταξύ της Αλέξα Κόνερς και της Κάρλι Κάτλερ, το ξύλο που "έφαγε" η δεύτερη δεν περιγραφεται.

Το πρόσωπό της είχε γεμίσει αίματα, ενώ φάνηκε να τα "χάνει" καθώς σε κάποια στιγμή και ενώ ο γύρος δεν είχε τελειώστε, σταμάτησε να αγωνίζεται. Αυτό βέβαια είχε ως συνέπεια να δεχθεί κι άλλες γροθιές στο πρόσωπο!

Δείτε το VIDEO:

Yeah uhh.. the round is not over. #LFA8 pic.twitter.com/rtBR2mZfOc