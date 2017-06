Game Changer in Sports: Το ένδοξο παρελθόν και το λαμπρό μέλλον του αθλητισμού

Το 2ο Game Changer in Sports, το συνέδριο που έγινε θεσμός, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό την Τρίτη 30 Μαΐου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από την 24MEDIA, το μεγαλύτερο δίκτυο ψηφιακών μέσων στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας, Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ.

Σημαντικές προσωπικότητες και ειδικοί του αθλητισμού έθεσαν προς συζήτηση κύρια ζητήματα που αφορούν τον κλάδο όπως οι στρατηγικές που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω δυναμική ανάπτυξή του στη χώρα μας, καθώς και τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται διεθνώς για την αθλητική βιομηχανία μέσω των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας.

Επιπλέον, συζήτησαν για τη σχέση των brands με τον αθλητισμό, την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών, την καταναλωτική συμπεριφορά των φιλάθλων και το πώς διαμορφώνονται αντίστοιχα τα αθλητικά δρώμενα. Κεντρική συντονίστρια του συνεδρίου ήταν η δημοσιογράφος Έλενα Μπουζαλά, η οποία κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα.

Tην εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου, εκφώνησε ο CEO της 24MEDIA, Σταύρος Δρακουλαράκος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως: "Από τον πρωταθλητισμό μέχρι τον μαζικό αθλητισμό και από το ποδόσφαιρο μέχρι τις ρακέτες στην παραλία η Ελλάδα γουστάρει να αθλείται. Κι όμως αυτό το ευρύτερο οικοσύστημα του αθλητισμού νοσεί.

Εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτό. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκινήσαμε το Game Changer. Θέλουμε να θυμηθούμε αυτά που μας έκαναν να αγαπήσουμε τον αθλητισμό και να συζητήσουμε όσα μας κάνουν να απομακρυνόμαστε από αυτόν".

Στη συνέχεια ανέβηκε στο βήμα ο Γιώργος Βασιλειάδης. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του είπε: Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα όχι μόνο γιατί το συνέδριο αναμένεται να γίνει θεσμός, αλλά γιατί υπάρχουν θέματα αφορούν το μέλλον. Προς τα που κινούμαστε, που κινούμαστε και τα βήματα παραπάνω.

Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα απαντηθούν σήμερα. Ποια είναι η προοπτική του αθλητισμού. Να επανακαθορίσουμε τους στόχους που πρέπει να έχουμε. Όλα αυτά υπό το πρίσμα ενός νέου οικονομικού πλαισίου που δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε. Πώς θα γίνει αυτό εάν εμείς ως πολιτικής ηγεσία δεν χαράξουμε το δρόμο για μία αντίληψη στο χώρο του αθλητισμού; Έναν νέο τρόπο χωρίς αγκυλώσεις με επίγνωση της πραγματικότητας και αποδοχή της οικονομικής διάστασης στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία. Τούτη εδώ η χώρα ταλαιπωρήθηκε από την έλλειψη σχεδιασμού και οράματος μετά την ομολογουμένως χρυσή εποχή του 1980.

Πρέπει να αλλάξουμε και να φύγουμε μπροστά. Να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες των ερίδων μεταξύ επιχειρηματιών που χρησιμοποιούν το αθλητισμό ως όχημα για τις επιδιώξεις τους και την αυτοεπιβεβαίωση τους. Να υπάρξουν κανόνες για τη διαφάνεια και τη σωστή διακυβέρνηση. Να δείξουμε το δρόμο ώστε να μπουν νέοι παράγοντες. Να υπάρξει χώρος για τους πρωταγωνιστές που είναι οι αθλητές. Είμαστε από τους λίγες χώρες που δεν βλέπουμε τους πρωταγωνιστές μετά το τέλος της καριέρας τους να συμμετέχουν στην διοίκηση και τη διάδοση των αθλημάτων τους. Αν θέλουμε να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα αυτό πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή του συνόλου του αθλητικού κόσμου".

Το πρώτο σκέλος των ομιλιών στο Game Changer in Sports ολοκληρώθηκε με την ομιλία του Βασίλη Κικίλια. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αποτελεί το πρότυπο του αμερικανικού ονείρου και τις δυνατότητες που προκύπτουν μέσα από την κρίση.

"Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι πόροι δεν υπάρχουν. Υπήρχε ένα παιδί εμφανώς ταλαντούχο το οποίο προφανώς δεν είχε καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα των Ελλήνων σκάουτερ κατάφερε όμως να το κάνει για αυτούς του ΝΒΑ.

Έπαιξε μπάσκετ στο τσιμεντένιο γήπεδο των Σεπολίων. Πούλησε cd. Μεγάλωσε μία οικογένεια. Πάνω σε αυτό η κορυφαία αθλητική οργάνωση όπως είναι το ΝΒΑ κατάφερε να "χτίσει". Αυτό το γηπεδάκι στα Σεπόλια έγινε μπραντ αθλητικό. Πάνω σε αυτό έχτισαν μία κουλτούρα. Ενός παιδιού που αντιπροσωπεύει την ιστορία της επιτυχίας του Αμερικάνικου ονείρου. Επένδυσαν σε αυτό εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια τα οποία παίρνουν πίσω ήδη. Μία ομάδα μικρή προς μέτρια επένδυσε πάνω στον Γιάννη και έγινε Game Changer.

Η κρίση δίνει τη δυνατότητα να ξεριζωθούν κακές συνήθειες και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Οι νέοι όροι στον αθλητισμό πρέπει να διέπονται από σύγχρονες τεχνικές, μοντέρνο management".

O Γιώργος Κ. Στράτος, Πρόεδρος Super League ανεβαίνοντας στο βήμα τόνισε πως: "Οι αρχές που θα πρέπει να μας διέπουν στο ποδόσφαιρο είναι τέσσερις. Πρώτη αρχή, η αποδοχή και η ασφάλεια. Δεύτερη, το ομαδικό πνεύμα και η υπομονή. Τρίτη η απλότητα και η χαρά και τέταρτη η προσωπικότητα".

Από τις ομιλίες που εντυπωσίασαν ήταν εκείνη του Digital Communications Manager των Milwaukee Bucks, Nick Monroe. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στα social media και το πόσο αυτό βοήθησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρεθεί στο All Star Game: "Χωρίς τους Έλληνες δεν θα τα είχαμε καταφέρει. Το Μιλγουόκι είναι μια μικρή αγορά. Δεν βοήθησε μόνο τον Γιάννη αλλά και τον Τζαμπάρι Πάρκερ να βρεθεί στην δεκάδα. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό".

Στη συνέχεια μίλησε και για την στρατηγική σε ό,τι αφορά τα post: "Προσέχουμε πολύ τις ώρες που κάνουμε τα ποστς. Ποστάρουμε όταν οι άνθρωποι του Μιλγουόκι κοιμούνται για το κοινό μας παγκοσμίως".

Ο Monroe παρευρέθηκε στο ΣΕΦ όπου και παρακολούθησε τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σε ερώτηση που του έγινε για την ατμόσφαιρα είπε: "Οι οπαδοί ήταν φοβεροί. Ενθουσιάστηκα με την ατμόσφαιρα. Είναι κάτι που θα θέλαμε και στο Μιλγουόκι αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Έχουμε όμως πολλούς Έλληνες οπαδούς για τον Γιάννη, ελληνικές σημαίες, είναι τρομερό συναίσθημα. Ελπίζουμε να έχουμε την ατμόσφαιρα του ΣΕΦ σε όλο και περισσότερα παιχνίδια μας".

O Peter Weber και ο Andrea Valade φιλοξενήθηκαν στο Game Changer in Sports και αναφέρθηκαν στα νέα trends στο χώρο του αθλητισμού και τα social media. Πρώτος το λόγο πήρε o Managing Director της IRIS, Peter Weber, ο οποίος με τη βοήθεια ειδικών γραφημάτων μας παρουσίασε με τη βοήθεια των αριθμών τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού. Μάλιστα, έφερε και ως παράδειγμα τον Ότο Ρεχάγκελ. "Όλοι ξέρετε τον Ρεχάγκελ. Ήταν ένας από τους πρώτους που έψαχνε τα στατιστικά των αγώνων" ήταν το σχετικό σχόλιο που έκανε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στα Social Media: "Τα social media άλλαξαν τη ζωή μας. Παλιά τα σπορ βρίσκονταν στις εφημερίδες και στην tv. Αυτό έχει αλλάξει".

Από την πλευρά του ο Andrea Valade, Nielsen Sports Leader, αναφέρθηκε αρχικά στην εξέλιξη που υπάρχει στο χώρο του αθλητισμού: "Ο κόσμος των σπορ αλλάζει δραματικά. Σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη η τεχνολογία".

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στο ρόλο των γυναικών στην εξάπλωση και στο άνοιγμα της αγοράς: "Χαρακτηριστικό είναι και το πόσο έχει παρεισφρήσει ο αθλητισμός στις γυναίκες. Ο αριθμός των γυναικών που παρακολουθούν ποδόσφαιρο παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 30% τα τελευταία χρόνια. To ποδόσφαιρο είναι ένα νέο περιβάλλον για τις γυναίκες. Η αθλητική βιομηχανία στοχεύει στο γυναικείο πληθυσμό" .

Ο Δρόσσος Χριστόπουλος και Θεόδωρος Κατσιρούμπας μίλησαν για το Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης και το "Spartathlon" και πως αυτά μεγάλωσαν μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Αρχικά ο Δρόσσος Χριστόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης "Μέγας Αλέξανδρος" αναφέρθηκε στο πως μεγάλωσε η διοργάνωση τονίζοντας: "Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να έχουμε παρουσία εδώ για να πούμε τι κάναμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Είχαμε ένα όραμα. Να αναδείξουμε μέσα από έναν αγώνα την ομορφιά της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα να αποκτήσει ο "Διεθνής Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος" την αίγλη που του αρμόζει".

Από την πλευρά του ο Θεόδωρος Κατσιρούμπας μιλώντας για το "Spartathlon" είπε: "Ο αγώνας γίνεται με αφορμή τον Φειδιππίδη ο οποίος το 490 π. X. πήγε από την Αθήνα στην Σπάρτη. Πατήσαμε σε ένα ιστορικό γεγονός. Πριν από 35 χρόνια δοκίμασαν να επιβεβαιώσουν αυτό το ιστορικό γεγονός. Φέτος συμπληρώνουμε 35 χρόνια. Είναι η ηλικία της ωριμότητας".

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική το 2004 και νυν Τεχνικός Διευθυντής της Παναχαϊκής, Κώστας Κατσουράνης μίλησε σ για τα προβλήματα που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και το πρότζεκτ της Παναχαϊκής. "Το σημαντικό ήταν να έρθουν οι οικογένειες στο γήπεδο και να μπορούμε να έχουμε έστω μία καθαρή τουαλέτα στο γήπεδο γιατί και αυτό ήταν δύσκολο. Γενικότερα είναι ένα πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι δεν μας νοιάζει ο πελάτης. Ο κόσμος το εκτίμησε αυτό.

Δεν ασχολούμαστε με τους πελάτες και για αυτό το γήπεδο είναι άδεια. Βγήκαμε όγδοοι σε εισιτήρια στην Ελλάδα. Είχαμε έναν ικανοποιητικό μέσο όρο εισιτηρίων κόντρα σε ομάδες που δεν είναι τόσο εμπορικές". Για το εάν πίστεψε ότι θα γινόταν κάποια αλλαγή μετά την κατάκτηση του Euro 2004: "Δεν πιστέψαμε ότι θα γινόταν μία αλλαγή. Πάντοτε το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν απαξιωμένο. Ποτέ δεν είδαμε καμία αλλαγή. Ποτέ δεν ήταν σε πρώτο πλάνο οι ποδοσφαιριστές. Δεν πήραμε ποτέ μηνύματα ότι κάτι πάει να αλλάξει στον αθλητισμό και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Δεν έγινε ποτέ κάποια πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε γήπεδα και υποδομές. Στο εξωτερικό αποτελούν προτεραιότητα οι υποδομές".

Για το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουν οι ελληνικές ομάδες: "Το μοναδικό μοντέλο που ταιριάζει στην Ελλάδα είναι το να βγάζουν οι ομάδες ταλέντα και να τα πουλούν. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένα μοντέλο μόνο για την Παναχαϊκή, αλλά και για τις μεγάλες ομάδες. Δυστυχώς όμως όπως προείπα στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να χάνουμε.

Tρεις άνθρωποι με διαφορετικό ρόλο μίλησαν για τη δημιουργία νέων πρωταθλητών, των επόμενων Game Changers. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, η Έλενα Ελληνιάδη και ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος μίλησαν για το πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί ένας νέος πρωταθλητής.

Αρχικά, μίλησε ο προπονητής του Εθνικής παίδων στο μπάσκετ τόνισε: "Είναι ξεχωριστό να ασχολείσαι με παιδιά τέτοιας ηλικίας. Εκτός από προπονητής τους είσαι και πατέρας. Εκτός από το να τα αθλήσεις έχεις ευθύνη και για την προσωπικότητά τους. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η τεχνολογία.

Παλιά τα παιδιά χρησιμοποιούσαν τη φαντασία τους, έτρεχαν, όλη την ώρα, ήταν απασχολημένα έξω. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Οι γονείς έχουν γίνει υπερπροστατευτικοί και αυτό έχει επίπτωση στο γήπεδο. Τα παιδιά τα περιμένουν όλα έτοιμα, δεν έχουν μάθει να αντέχουν την πίεση και το άγχος και τους είναι πρωτόγνωρο να συνεργαστούν με συνομήλικους τους και να πετύχουν έναν κοινό στόχο. Αυτό με κάποιον τρόπο έχει βοηθήσει στο να αυξηθεί η παιδική παχυσαρκία".

Από την πλευρά του ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος, διεθνής πολίστας της Γλυφάδας τόνισε αρχικά αναφερόμενος στη σχέση του με τον πατέρα του ο οποίος υπήρξε και εκείνος αθλητής της υδατοσφαίρισης: "Ο πατέρας μου δεν είχε ενεργή συμμετοχή στην ενασχόλησή μου με το πόλο. Ήταν καθαρά δική μου επιλογή να ασχοληθώ με το πόλο. Στα 12 13 μπήκα στην πισίνα και ερωτεύτηκα το πόλο.

Έχω κερδίσει πολλά από αυτό. Πέρα από τις χαρές και τις λύπες είναι από τα αθλήματα που σου περνούν πολύ έντονα συναισθήματα. Ξέρω πλέον να διαχειρίζομαι καλύτερα τα συναισθήματά μου. Συνήθως δεν είμαι καλός και ευγενικός με τον εαυτό μου. Γιατί το να τονίζεις τα θετικά σου δεν βοηθά σε κάτι.

Η διεθνής πολίστρια της Γλυφάδας, Έλενα Ελληνιάδη, μίλησε και εκείνη για το εάν έχει επηρεαστεί από την οικογένεια της: "Η οικογένειά μου ποτέ δεν με πίεσε να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Βρήκα μόνη μου τι μ'αρέσει και οι γονείς μου είναι χαρούμενοι γι' αυτό. Ο πρωταθλητισμός θέλει θυσίες και πιστεύω ότι αυτά που έχω κερδίσει είναι περισσότερα από αυτά που έχω χάσει. Τα συναισθήματα μετά από χαρές λύπες επιτυχίες αποτυχίες δεν συγκρίνονται με κανένα άλλο.

Ο Γιώργος Κακαβάς, CEO and Founder Fysiotek Spine & Sports Lab ανέλυσε στο Game Changer in Sports το πώς οι τραυματισμοί στο ποδόσφαιρο επηρεάζουν τα οικονομικά των συλλόγων, αλλά και την έννοια του "dead money" στον αθλητισμό.

"H κόπωση, η κακή προπόνηση, το στρες είναι μερικές αιτίες τραυματισμών. Όσον αφορά τους συχνότερους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο, αυτοί είναι κυρίως οι θλάσεις και στη συνέχεια το γόνατο. Τo dead money είναι ουσιαστικά ο μισθός του τραυματισμένου παίκτη, ο οποίος κάθεται και πληρώνεται από την ομάδα του".

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης του Ρίο, Σπύρος Γιαννιώτης, συγκίνησε και παρέδωσε μαθήματα ζωής. Η συζήτηση με τον Managing Editor του Oneman.gr, Ηλία Αναστασιάδη, ξεκίνησε από τα έντονα συναισθήματα που έβγαλε σε όλους μας με την υπερπροσπάθεια του: "Όταν αγαπάς κάτι το εξωτερικεύεις με όλο του το μεγαλείο. Στο Λονδίνο μετά την κούρσα "έσπασα". Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι απογοήτευσα μία ολόκληρη χώρα.

Έτσι ένιωσα τότε. Βασικά, έτσι νιώθω και τώρα για τα όσα έγιναν στο Λονδίνο. Στο Ρίο κατάφερα να το επιτύχω μετά από τέσσερα χρόνια. Όταν ήρθα είδα είδα μικρά παιδάκια να πανηγυρίζουν. Μία κυρία μου έστειλε ένα βίντεο που έδειχνε τον άνδρα της μπροστά στην τηλεόραση. Όλο αυτό με συγκίνησε ακόμα περισσότερο".

Για το ποιο ήταν το πιο έντονο κομμάτι της κούρσας απάντησε πως: "Είναι σίγουρα τα τελευταία 100μ. πιο έντονα. Όταν ακούμπησα το χέρι μου στον τερματισμό πέρασαν από τα μάτια μου 20 χρόνια προσπάθειας. Αυτό μπορεί να χτιζόταν μέσα μου από όταν ήμουν μικρός". Για τη σκέψη που πέρασε από το μυαλό του μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας: "Μπαίνοντας στα τελευταία 400-500 μέτρα στην κούρσα στο Ρίο ένα πράγμα σκέφτηκα. Όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μου θα με ρωτήσουν εάν είχα κατακτήσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό μου έδωσε μία έξτρα ώθηση".

O κορυφαίος ατζέντης στο χώρο του μπάσκετ, Μίοντραγκ Ραζνιάτοβιτς, αναφέρθηκε σε αρκετά από τα μυστικά του επαγγέλματος και φρόντισε να ξεκαθαρίσει την εικόνα που υπάρχει στον κόσμο για αυτό. "Ο κόσμος έχει λανθασμένη άποψη για τους ατζέντηδες. Τα λεφτά είναι το τελευταίο της δουλειάς μας. Αυτός ο ρόλος πρέπει να χωριστεί σε τρία μέρη. Ο ρόλος των ατζέντηδων στους 15-18 είναι περισσότερο εκπαιδευτικός.

Το οικονομικό κομμάτι είναι το 20% της δουλειάς. Το μπάσκετ δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τους ατζέντηδες. Θα ήταν αδύνατον για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό να επικοινωνήσει με έναν παίκτη που για παράδειγμα παίζει στην Καραϊβική".

Το καλύτερο κομμάτι όμως έμεινε για το τέλος. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον άθλο τους και την έκδοση του βιβλίου του Γιάννη Φιλέρη με τίτλο "Τίποτα δεν μας σταμάτησε" το οποίο είναι αφιερωμένο στον άθλο της ομάδας μπάσκετ του 1987, οι Παναγιώτης Γιαννάκης, Παναγιώτης Φασούλας και Νίκος Φιλίππου μίλησαν στο Game Changer in Sports.

Στην αρχή ο Μένιος Σακελλαρόπουλος μας ταξίδεψε πίσω στο χρόνο θυμίζοντας μας τις ηλικίες των τεσσάρων συνομιλητών του, τα σουξέ του 1987, αλλά και τα πολιτικά δρώμενα της εποχής.

Στη συνέχεια ο Γιάννης Φιλέρης έδωσε πάσα στον Παναγιώτη Γιαννάκη ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: "Μέσα από τον αθλητισμό ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει πολλά. Μπορεί να βγάλει δεξιότητες που ούτε καν τις φαντάζεται. Εκείνη τη μαγική περίοδο βοηθήσαμε να δει ο Έλληνας και οποιοσδήποτε στον κόσμο ο οποίος αισθάνεται ανασφαλής και δεν πιστεύει ότι έχει μέσα του ένα θηρίο που αν το σκαλίσει μπορεί να κάνει πράγματα. Κατά καιρούς έχω θαυμάσει πολλά ταλέντα στο μπάσκετ και γενικά στον ελληνικό αθλητισμό. Τελικά η πίστη των ανθρώπων που πίστευαν ότι αυτό το ταλέντο μπορεί να δικαιωθεί δημιούργησε μια παρέα 15-20-30 ανθρώπων οι οποίοι μετά από πολλές σφαλιάρες που φάγαμε καταλάβαμε ότι έχουμε δυνατότητες και μπορούμε να δικαιωθούμε.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Παναγιώτης Φασούλας: "Πρέπει να φέρουμε τους εαυτούς μας πίσω στο 87. Πως ήταν η χώρα τότε αθλητικά. Παίζανε μπάλα, ποδόσφαιρο χωρίς κάποιον ουσιαστικό στόχο. Δεν υπήρχε κάτι στον ορίζοντα για να μαζέψει μια ομάδα να συνεργαστεί καλά ο ένας με τον άλλον. Η Εθνική του 87 ήρθε να ανατρέψει ακριβώς αυτό. Ήταν διαφορετικοί άνθρωποι που κατάφεραν να παντρευτούν μεταξύ τους και να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν τότε.

Τρίτος το λόγο πήρε ο Νίκος Φιλίππου ο οποίος είπε: "Έπαιξα πολύ λιγότερο εγώ, αλλά αυτή η ομάδα έφτασε στο χρυσό πράγμα που δείχνει ότι είχε γερές βάσεις και οποιοσδήποτε μπορούσε να αναπληρώσει ένα κενό. Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν για εμάς και βοήθησαν ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Η στελέχωση αυτής της ομάδας ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και συνέβαλε σε αυτή την επιτυχία".

Η βραδιά δεν θα μπορούσε να κλείσει και χωρίς μια... έκπληξη για τους πρωταγωνιστές του Ευρωμπάσκετ 1987. Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος ο οποίος συντόνιζε την συζήτηση εμφάνισε την πάνω στο πάνελ την μπάλα του μεγάλου τελικού η οποία έφερε πάνω της τις υπογραφές όλων των παικτών.

Φυσικά, οι τρεις τους θέλησαν αμέσως να την περιεργαστούν, ενώ ο Μένιος Σακελλαρόπουλος τόνισε πως όταν δημιουργηθεί ένα μουσείο για την Εθνική ομάδα μπάσκετ θα τη δωρίσει ώστε να μπορεί ο καθένας να τη δει.

Μεγάλος Χορηγός του συνεδρίου είναι η εταιρεία STOIXIMAN.GR Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι οι: Eurobank, Globe One Digital, Iris (Intelligence Research in Sponsorship), Sportradar. Επίσημος Αερομεταφορέας της εκδήλωσης είναι η AEGEAN. Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου είναι η Direction Business Network με τα Adbusiness, BusinessNews.gr, Advertising.gr. Επίσης το Sport24 και το Sport24 Radio 103,3, καθώς και το περιοδικό All Star Basket.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο και τους τρόπους συμμετοχής στα επόμενα μπορείτε να βρείτε στο www.gamechanger.gr

Το βιβλίο "Ευρωμπάσκετ '87: Τίποτα δε μας σταμάτησε", που εξιστορεί το έπος του '87, κυκλοφορεί από την "Physical Goods" της 24Media σε αποκλειστική συνεργασία με τα Public.

Φωτογραφίες: Άλκης Μωραΐτης