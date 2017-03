Ο Τζόρνταν έγινε έμβλημα σε ομάδα!

Ο Μάικλ Τζόρνταν ανέκαθεν τραβούσε τα βλέμματα του κόσμου με τα πράγματα που έκανε εντός του γηπέδου, διαμορφώνοντας κατά πολύ το μπάσκετ που βλέπουμε σήμερα στα γήπεδα.

Τι γίνεται όμως όταν κάποιοι... αθεόφοβοι χρησιμοποιούν το πρόσωπό του από μία συγκεκριμένη περίσταση για να δημιουργήσουν το έμβλημα της ομάδας τους; Ο λόγος για την ομάδα σόφτμπολ με το όνομα "οι κλάμενοι Τζόρνταν" που χρησιμοποίησαν την περίφημη φάτσα-meme του Μάικλ από την τελετή εισόδου του στο Hall of Fame, και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό.

Θυμηθείτε τον "Air" κατά τη διάρκεια της τελετής του Hall of Fame:

Ο Μπρίαν Αβρίλα, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από την περίφημη ιδέα, σχεδίασε και το σήμα που θα "ντύνει" την ομάδα. Δείτε το αποτέλεσμα:

Uniforms for a softball team named the Crying Jordan's (via @brianhavrilla) pic.twitter.com/7RsGca9V7F