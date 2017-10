Η νέα καμπάνια του STR8, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το STR8, το άρωμα που προτιμούν οι νέοι άνδρες εδώ και 19 χρόνια, λανσάρει τη νέα του καμπάνια. Με τίτλο “Με Τα Μάτια Στο Στόχο” και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έχει έρθει να υπενθυμίσει σε κάθε νέο τη σημασία του να θέτει στόχους και να προσπαθεί να τους κατακτήσει.

Στο video της νέας καμπάνιας, παρακολουθούμε τις προσπάθειες διαφορετικών νέων, καθώς επιχειρούν να πλησιάσουν κοντά σε κάποιο στόχο. Όπως, ακριβώς, και ο ίδιος ο Γιάννης, ο οποίος έχει κεντρικό ρόλο στην ταινία και δείχνει σε κάθε νέο ότι μπορεί να καταφέρει αυτό που επιθυμεί – αρκεί να μην το βάζει ποτέ κάτω.

Η καμπάνια αυτή του STR8 είναι το νέο βήμα της συνεργασίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – μιας συνεργασίας που ανακοινώθηκε και ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Με το μήνυμα “What you want is ahead”, το STR8 και ο Γιάννης καλούν κάθε νέο άνδρα να ακολουθήσει το όνειρό του και τον προτρέπουν να ξεπεράσει τα όριά του. Αυτό είναι και το όραμα της go-and-get-it φιλοσοφίας που μοιράζονται το STR8 και ο Γιάννης. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μετράει είναι ένα: «να έχεις τα μάτια σου στο στόχο».

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην καμπάνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημειώνει «κάθε φορά που θέτω ένα στόχο, προσπαθώ να μένω πιστός σε αυτόν και να δοκιμάζω τις δυνατότητές μου. Να εργάζομαι σκληρά και να μην το βάζω ποτέ κάτω. Κι αυτή είναι και η προτροπή μου για κάθε νέο σήμερα. Να επιμένει και να προσπαθεί περισσότερο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να δει πραγματικά αποτελέσματα».

Οι fans του STR8 και του Γιάννη μπορούν από τώρα να βρουν στα ράφια των καταστημάτων τα σετ δώρου STR8! Καταχωρώντας το μοναδικό κωδικό που έχει κάθε σετ στο Str8myway.com, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και διεκδικείτε το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού: ένα ταξίδι στην Αμερική, για να γνωρίσετε το συναρπαστικό κόσμο του NBA και να παρακολουθήσετε από κοντά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκοράρει και να εντυπωσιάζει!

Για να δείτε το video, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη, επισκεφθείτε το κανάλι του STR8 στο YouTube!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Str8myway.com και το @STR8Greece στο Facebook!

Λίγα λόγια για το STR8

Το STR8 είναι μια δημοφιλής ανδρική αρωματική σειρά με υψηλή αναγνωσιμότητα και ισχυρά μερίδια αγοράς σε όλες τις χώρες, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Σαράντη. Το STR8 απευθύνεται και υποστηρίζει τους νέους άνδρες, που ακολουθούν το πάθος τους, ξεπερνούν τα όριά τους, προσπαθούν κάθε ημέρα να γίνονται καλύτεροι. Τους νέους εκείνους που επιλέγουν να ζουν την κάθε μέρα με το δικό τους τρόπο.