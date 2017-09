Super προσφορά για… 2!

Τα PLANET Fitness and More υποδέχονται όλους εσάς που επιστρέψατε από τις καλοκαιρινές διακοπές με μια προσφορά που αποτελεί ίσως την καλύτερη αφορμή για ένα δυναμικό ξεκίνημα, όπως άλλωστε επιτάσσει ο Σεπτέμβριος. Σου δίνουν, δηλαδή, τη δυνατότητα να αποκτήσεις ετήσια συνδρομή για σένα, αλλά και τον fitness partner σου, με μόνο €119, ενώ σας κάνουν δώρο τις εγγραφές!

"για λίγες μόνο ημέρες αγοράζεις ετήσια συνδρομή για δύο άτομα με μόνο €119 και παίρνετε δώρο τις εγγραφές!"

Επισκέψου, λοιπόν, με ένα φίλο σου, συγγενή σου, τη σχέση σου το PLANEΤ Fitness and More της περιοχής σας, αποκτήστε ετήσια συνδρομή και για τους δύο στη super αυτή τιμή και εξασφαλίστε όχι μόνο την άσκησή σας, αλλά και ευεξία, διασκέδαση και θετική διάθεση για έναν ολόκληρο χρόνο!

Και πως μπορεί μια συνδρομή σε γυμναστήριο να σου εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω; Σαφώς και μπορεί γιατί τα PLANET Fitness and More δεν είναι απλώς γυμναστήρια, είναι τα fitness club που με τον εξοπλισμό και τις παροχές τους είναι σε θέση να απογειώσουν, μαζί με τη fitness εμπειρία σου, και τη φυσική σου κατάσταση, τη διάθεση και αυτοπεποίθησή σου! Πόσο μάλλον όταν η συγκεκριμένη συνδρομή περιλαμβάνει πληθώρα ομαδικών προγραμμάτων που δεν θα χορταίνεις να συμμετέχεις, χρήση των καρδιαγγειακών μηχανημάτων και οργάνων ενδυνάμωσης με επίβλεψη από γυμναστή, προσωπικό πρόγραμμα που θα βγει κατόπιν συνεννόησης με τον ίδιο!

Στόχος των PLANET Fitness and More είναι να προσφέρουν πάντα τις καλύτερες υπηρεσίες άσκησης στις καλύτερες τιμές. Σε τιμές που ανταποκρίνονται στις συνθήκες του σήμερα, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να εντάξουν το fitness στην καθημερινότητά τους. Όποια και αν είναι η διάθεσή σoυ ή οι προσωπικοί σου στόχοι, στα PLANET Fitness and More θα βρεις ένα καθημερινό, πλούσιο πρόγραμμα ομαδικών μαθημάτων που θα καλύψει τις απαιτήσεις σου και θα αναδείξει δυνατότητες που δεν φανταζόσουν πως είχες!