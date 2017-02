Το "Anfield" άνοιξε τις πύλες του για τον σταρ του Homeland!

Το ματς κόντρα στην Τότεναμ ήταν ονειρεμένο για τους φίλους της Λίβερπουλ που βρέθηκαν στις εξέδρες του "Anfield" καθώς συνδύασαν ουσία και "θέαμα". Από τη μία είδαν την ομάδα τους να επιστρέφει στις επιτυχίες και με το 2-0 να μειώνει την απόσταση από τους 2ους της βαθμολογίας Λονδρέζους ενώ επιπλέον είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και έναν διάσημο τηλεοπτικό σταρ.

Αυτός ήταν ο Ντάμιαν Λιούις που έκανε "θραύση" με την παρουσία του στην άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Homeland κρατώντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις τρεις πρώτες σεζόν, με τον υποψήφιο νέο κινηματογραφικό James Bond να φωτογραφίζεται μάλιστα με το κασκόλ της Λίβερπουλ δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε μάλιστα μαζί με το γιο του στα αποδυτήρια του ιστορικού γηπέδου μαζί με τον γιο του και έβγαλε φωτογραφία μαζί με τον Βέλγο γκολκίπερ των "κόκκινων" Σιμόν Μινιολέ. "Χαρούμενος που συνάντησα τον μεγάλο φαν της Λίβερπουλ Ντάμιαν Λιούις και τον γιο του μετά το σημερινό ματς, χαρούμενος που τους δώσαμε έναν σοβαρό λόγο για να χαμογελάσουν", έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Μινιολέ.

Damian Lewis is here at his beloved homeland! #LIVTOT pic.twitter.com/Qj2qytqHhX

Great to meet big @LFC fan @lewis_damian and his son after today's match, glad we could give them a lot to smile about! #Homeland pic.twitter.com/yoWU7fWJfj