"Έρευνα" της Αστυνομίας για τη μεταγραφή Paul George!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/7, ώρα Ελλάδας) έγινε γνωστή η ανταλλαγή του Paul George με τους Victor Oladipo, Domantas Sabonis. Μάλιστα οι Thunder... εξασφάλισαν και χρήματα από αυτό το deal, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα στα social media.

Αρκετοί κάνουν λόγο για... κλοπή, αφού οι Pacers δεν πήραν... τίποτα και έδωσαν τον All-star τους. Το γεγονός σχολιάστηκε από την Αστυνομία της Oklahoma που... τρόλαρε τους Pacers!

"Σας ευχαριστούμε για τα tweets που κάνουν λόγο για την "αρπαγή" του Paul George από τους Thunder. Οι έρευνες μας έδειξαν: Εντελώς νόμιμη και απολύτως αναμενόμενη".

Λίγο αργότερα η Αστυνομία της Indiana απάντησε, λέγοντας πως είναι υπέρ της... ομαδικής δουλειάς, ενώ άφησαν αιχμές για τον παίκτη λέγοντας: "Να έχετε τον παίκτη στο κρεβάτι του πριν τα μεσάνυχτα, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή απόδοση στα παιχνίδια".

Thanks for the tweets reporting the "theft" of Paul George by @okcthunder.



Our investigative findings: totally legal & very savvy.