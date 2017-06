Ο Κράουτς και οι... καμηλοπαρδάλεις "γκρέμισαν" το twitter!

Ο Πίτερ Κράουτς είχε πει κάποτε πως εάν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής, τότε με σιγουριά θα ήταν... παρθένος. Εννοείται πως μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση, ο Άγγλος είχε γίνει viral και συζητιόταν σε όλα τα μήκη και πλάτη των social media.

Ένα επικό ποστάρισμα του Πίτερ Κράουτς στο twitter έκανε ξανά τον Άγγλο...κορυφή ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες ατάκες στην ποδοσφαιρική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, Κράουτς "ανέβασε" στον προσωπικό του λογαριασμό μία φωτογραφία με πρωταγωνιστή αυτόν και δύο καμηλοπαρδάλεις. Όλα καλά μέχρι εκεί έως ότου να διαβάσει κανείς και τη λεζάντα που συνοδεύει τη συγκεκριμένη φωτογραφία: "Το καλοκαίρι για μένα είναι οικογενειακές στιγμές".

Ο Άγγλος αυτοτρολαρίστηκε και το διαδίκτυο "γκρεμίστηκε" από τα σχόλια που αποθέωναν τον Κράουτς που για μία ακόμη φορά έδειξε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να "τσαλακώσει" την εικόνα του.

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl