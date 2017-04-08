Ο Πάνος "μίλησε" για τη... στρατηγική του στο Survivor

Ούτε σε τηλεοπτική εκπομπή ούτε στον γραπτό Τύπο έκανε το πρώτο σχόλιό του μετά τη συμμετοχή του στο Survivor ο Πάνος Αργιανίδης.
Ο αυτοαποκαλούμενος ως μάνατζερ ράγκμπι, ο οποίος παρόλα αυτά έχει εμφανιστεί (στο παρελθόν) με διάφορες ιδιότητες σε τηλεοπτικά πλατό των ελληνικών καναλιών, προτίμησε να γράψει στο group υποστήριξης που δημιουργήθηκε στο facebook και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη πριν από την αποχώρησή του από το τηλεπαιχνίδι επιβίωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία.
Τι μας είπε ο (μόνιμα λαβωμένος) Πάνος με δυο λόγια;
- ότι ήξερε πως θ' αποχωρήσει πριν φύγει. Γιατί μπορεί να προβλέπει το μέλλον!
- ότι όλα όσα έλεγε στον Μπο πριν από τον αγώνισμα κριτικάροντας την προσωπικότητα του Γιάννη Σπαλιάρα ήταν προσυνεννοημένα και στο πλαίσιο της στρατηγικής των Μαχητών. Γιατί πάνω απ' όλα είναι αρχηγός!
ΟΛΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ Κ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ... ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ... ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΒΓΑΛΑΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ... ΟΤΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΛΕΙ ΣΚΕΨΗ Κ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ... Κ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΠΕΤΥΧΕ Κ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ !!!
1. ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΑΦΕΛΗΣ ΝΑ ΕΚΘΕΣΩ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Κ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΊΝΗΣΗ
2.ΕΧΩ ΗΔΗ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΟΥ Κ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΧΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙ
3.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΑ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΒΑΣΣΑΛΟΣ Κ Ο ΚΏΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ Κ ΟΤΙ ΕΓΩ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ
4.Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΒΑΣΣΑΛΟ Κ ΤΣΑΝΓΚ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΠΗΓΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΕΡΙΞΕ ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΒΑΣΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΑΝ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
5.Η ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ Κ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Κ ΣΑΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
6.Κ ΤΕΛΟΣ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΜΕΝΕ ΝΑ ΙΝΤΡΙΓΚΑΡΩ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ Κ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΗΤΑΝ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ .... Κ ΣΕ ΑΥΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ... Κ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕ ΧΟΥΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ : ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ Κ ΣΤΙΣ ΟΧΙ ΚΑΛΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ Κ ΣΤΗΝ ΚΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΝΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΣΥΛΙΑΣ ..... ΟΛΟΣ Ο ΑΡΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΟΥ Κ Η ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΕΞΥΨΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΩΣ Κ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ .... ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Κ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ !
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΔΕΡΦΙΑ Κ ΟΤΙ Κ ΑΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΜΕ ΜΑΧΗΤΕΣ....ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ .... ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ...."