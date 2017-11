Προπονητής πήρε στο κυνήγι παίκτη του λόγω... χειραψίας!

Το όνομα του Τζέιμς Φράνκλιν είναι από τα πιο γνωστά στο κολεγιακό πρωτάθλημα για το αμερικάνικο φούτμπολ, αφού έχει συμπληρώσει 22 χρόνια στους πάγκους σε διάφορους ρόλους.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον τεχνικό του Πεν Στέιτ να τρέχει σαν... τρελός και να τα "χώνει" σε έναν από τους παίκτες του.

Αργότερα ρωτήθηκε για το περιστατικό και δήλωσε πως το έκανε γιατί ο νεαρός δεν έδωσε το χέρι του στους αντιπάλους! Μάλιστα η ατάκα του... έγραψε:

"Είτε θα κερδίζαμε με στυλ, είτε θα χάναμε με στυλ. Ένα από τα δυο θα συνέβαιναν".

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Was trying to figure out what exactly had made James Franklin so mad. Pretty sure it was one of his players not shaking hands. pic.twitter.com/S1rchACslm