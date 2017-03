Τα ειδικά στοιχήματα του Survivor σε στέλνουν ταμείο!

Οι αποδόσεις για το νικητή του Survivor αλλάζουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εκεί που ο Γιώργος Αγγελόπουλος των "Διασήμων" ήταν το φαβορί για τη νίκη σύμφωνα με τον Stoiximan.gr και η απόδοσή του ήταν η μικρότερη (4.00), ο Μάριος Ιωαννίδης, ο Κύπριος των "Μαχητών", τον προσπέρασε και η απόδοσή του έχει πέσει στο 3.75.

Από εκεί και πέρα, ο μάνατζερ ράγκμπι ο Πάνος Αργιανίδης έχει ανέβει πολύ στα στοιχήματα με την απόδοσή του να είναι η τρίτη καλύτερη στον Stoiximan.gr (7.50), την ώρα που ο Λάμπρος Χούτος βρίσκεται στο 15.00.

Πάμε να δούμε και τι γίνεται στα ειδικά στοιχήματα τώρα.

Φαβορί για αποχώρηση στην επόμενη ψηφοφορία των "μαχητών" φαίνεται πως είναι η Ελισάβετ Αϊνατσιόγλου η οποία έχει ήδη βρεθεί τρεις φορές υποψήφια.

Ακολουθεί ο Ορέστης Τσανγκ με απόδοση 3.25 και στη συνέχεια ο Κώστας Αναγνωστόπουλος με 13.00. Από την άλλη δεν πάει που-θε-νά ο Κύπριος που είναι άλλωστε και φαβορί για νίκη.

HEAD TO HEAD

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αποδόσεις στις "μονομαχίες" μεταξύ παικτών για το ποιος θα αποχωρήσει πρώτος.

Μπο VS Χανταμπάκης, Ορέστης Τσανγκ VS Πάνος Αργιανίδης, Ευρυδίκη Βαλαβάνη VS Σάρα Εσκενάζυ, Λάμπρος Χούτος VS Γιώργος Χρανιώτης, Κωνσταντίνος Βασάλος VS Κώστας Αναγνωστόπουλος, Ελισάβετ Αϊνατσιόγλου - Ορέστης Τσανγκ, Ειρήνη Παπαδοπούλου VS Ειρήνη Κολιδά.

Δείτε τις αποδόσεις τους: