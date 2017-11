Η διάσημη τενίστρια, Καρολίν Βοζνιάκι, αποκάλυψε πως είπε το πολυπόθητο "ναι" στον σύντροφό της και πρώην πρωταθλητή του ΝΒΑ, Nτέιβιντ Λι και προσεχώς θα ντυθεί νύφη.

Μια είδηση που φυσικά βυθίζει στο... πένθος τον ανδρικό πληθυσμό, μιας και πλέον η σέξι Βοζνιάκι θα σταματήσει τις πολλές φωτογραφίσεις, στις οποίες μας είχε συνηθίσει.

Happiest day of my life yesterday saying yes to my soulmate@Dlee042 pic.twitter.com/TwDPJjoabA