Ο Ντόντσιτς δεν βλέπει Σλούκι, αλλά Λούκι Λουκ!

Αυτό το τουρνουά αποτελεί την τελευταία παράσταση του σπουδαίου γκαρντ με την εθνική του ομάδα. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που η Σλοβενία πηγαίνει... τρένο στο Ευρωμπάσκετ, μετρώντας 7 στα 7!

Την Τρίτη η ομάδα του Κοκόσκοφ επικράτησε 103-97 της Λετονίας και πήρε το εισιτήριο για τη φάση των "4", όπου θα συναντήσει το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, Ισπανία.

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο Ντράγκιτς έκλεψε την παράσταση πετώντας μία μυθική ατάκα για τον Ντόντσιτς, θέλοντας να δείξει πόσο... μικρός είναι ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης.

"Ο Λούκα; Είναι ένας σταρ, όμως παραμένει ακόμα παιδί (18 ετών). Ως συγκάτοικος του, μπορώ να... αποκαλύψω πως βλέπει ακόμα κινούμενα σχέδια και "Φιλαράκια". Είμαι τυχερός που είμαστε μαζί"!

