Η Μιλάνο πήρε τον Γιανγκ του... 2015

Όταν πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός εγκατέλειπε κάθε άλλη περίπτωση υποψήφιου ψηλού για να περιμένει τον Πάτρικ Γιανγκ, ουδείς μπορούσε να προβλέψει τι ακριβώς θ' ακολουθήσει.

Ο σοβαρός τραυματισμός άφησε πολύ πίσω τον Αμερικάνο σέντερ, ο οποίος έγινε σκιά του παίκτη που εμφανίστηκε με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ.

Διαφορετικές σίγουρα οι απαιτήσεις των Πειραιωτών, ουδέποτε όμως κατάφερε να ενταχθεί στο σύνολο και οι καλές εμφανίσεις του ήταν σποραδικές, μετρημένες στις παλάμες των δυο χεριών. Με αποτέλεσμα και ο κόουτς Σφαιρόπουλος να χάσει κάποια στιγμή την πίστη του, βλέποντας ότι ο Γιανγκ δεν μπορεί ν' ακολουθήσει.

Μετά από μια τέτοια διετία ο Αμερικανός εντάσσεται στη Μιλάνο, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία (όπως σε διάστημα λίγων ωρών και τις αντίστοιχες Γκάουντλακ, Μπέρτανς, Μίτσοφ, Εντιάι), με στόχο πρώτα απ' όλα να νιώσει ο ίδιος δυνατός, να διώξει κάθε φόβο από μέσα του.

Το τι αλήθεια είδαν οι Λομβαρδοί και τον επέλεξαν ως ένα από τα 5άρια τους είναι δικό τους θέμα. Ίσως έχουν στο μυαλό τους εκείνο το παιχνίδι της 30ης Οκτωβρίου του 2015. Όταν ο Ολυμπιακός έφυγε με το 71-66 από το "Φόρουμ" και ο Πάτρικ Γιανγκ, κατατροπώνοντας κάθε αντίπαλο στη ρακέτα, είχε 18 πόντους με 6/7 δίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο όντας ο πολυτιμότερος των "ερυθρολεύκων".

Και ο Τζεντίλε βέβαια τότε είχε 25 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ!

Il centro dell'Olimpia è Patric #Young https://t.co/2Ul9S7X2jM

The man in the middle: Patric Young https://t.co/I9ogrxWdCk pic.twitter.com/iniRB5fw2B