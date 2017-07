Το αθυρόστομο μήνυμα του Ντατόμε για τον Σλούκα!

Η μεταγραφή του Νικολό Μέλι από την Φενέρμπαχτσε ενίσχυσε σημαντικά την πρωταθλήτρια Ευρώπης στις θέσεις "4" και "5" και ο Τζίτζι Ντατόμε θέωρησε την κίνηση αυτή ως μία εξαιρετική... ασίστ για να κάνει το σχόλιο για τη μέχρι τώρ μεταγραφική δράση της ομάδας του.

Δεν έκρυψε μάλιστα τον ενθουσιασμό του για και για τις ανανεώσεις που έχουν ήδη γίνει, με τον Ιταλό φόργουορντ να αποκαλεί χαϊδευτικά μ@λ@κ@ τον συμπαίκτη του Κώστα Σλούκα που υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

"Είμαι χαρούμενος για την ανανέωση του συγκατοίκου μου, του Μπαρίς Ερσέκ και του μαλ@@@ μου, του Κωστάκη και καλωσορίζω τον Σινάν Γκιουλέρ και τον Νικολό Μέλι. Θα είμαστε εξαιρετικοί", ήταν το πρώτο ποστάρισμα του Ντατόμε, ο οποιός εν συνεχεία θυμήθηκε και την ανανέωση του συμβολαίου του Κάλινιτς και έγραψε:

"Φυσικά είμαι πολύ χαρούμενος και για τον Νίκολα Κάλινιτς! Οι ασκήσεις το πρωί θα είναι πάλι πολύ ανταγωνιστικές. Χρειαζόμουν ένα έξτρα tweet για να γράψω για αυτόν".

Happy for the renew of my roommate @barishersek , my malaka #Kostaki , hoşgeldin to @sinanguler e benvenuto a @NikMelli !!!We gonna be great!

Of course very happy for @nikola_kalina !

Drills in the morning will be very competitive again

I needed an extra tweet to put him ;)