Το επιβεβαίωσε και η Φενέρμπαχτσε για Σλούκα

Ο Κώστας Σλούκας θα παίζει στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε για τουλάχιστον δύο χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2019 - ίσως και μέχρι τον Ιούνη του '20. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν ήθελε με τίποτα να χάσει τον Έλληνα γκαρντ, τον πιο κοντρολαρισμένο "άσο" που διαθέτει στο ρόστερ του, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε συζήτησε μαζί του τις επιμέρους λεπτομέρειες, τον ικανοποίησε φυσικά, και η επέκταση για άλλες δύο έγινε πράξη με συνοπτικές διαδικασίες.

Μαζί ανακοινώθηκε και το νέο συμβόλαιο του Μπαρίς Χερσέκ.

Ο μάνατζερ του Σλούκα είχε... προαναγγείλει τις εξελίξεις από την προηγούμενη εβδομάδα, κλείνοντας επί της ουσίας την πόρτα στους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι οποίοι ήθελαν να τον διεκδικήσουν και να τον φέρουν πίσω στην Ελλάδα.

Από την πρόταση που διέρρευσε το μεσημέρι της Παρασκευής από το στρατόπεδο των "πρασίνων" (έξι εκατομμύρια για τρία χρόνια) αποδεικνύεται πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε όλα τα χαρτιά του και έκανε ό,τι ήταν οικονομικά δυνατό για να τον πείσει να γυρίσει.

Ο Σλούκας όμως είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις του, είχε μάλιστα υπογράψει από τις προηγούμενες ημέρες, αφού ανεξάρτητα από την άκρως δελεαστική πρόταση που δέχθηκε, δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία αντιπαράθεσης και να επιλέξει τον Παναθηναϊκό έναντι του Ολυμπιακού.

3 years for Sloukas, 3 years for Datome. Fener going all in on championship squad.