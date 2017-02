Νέο συμβόλαιο σε Ζήση με χολιγουντιανό στιλ!

O Oλυμπιακος προσπάθησε να αποκτήσει τον Νίκο Ζήση για να καλύψει το κενό του τραυματία Χάκετ έχοντας υπόψη όι το καλοκαίρι έληγε το συμβόλαιό του με την Μπάμπεργκ όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό καθώς η γερμανική ομάδα δεν ήταν διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις για την παραχώρησή του.

Το πόσο πολύ πιστεύει μάλιστα στον έμπειρο Έλληνα γκαρντ ο Αντρέα Τρινκιέρι αποδείχτηκε περίτρανα την Τετάρτη (15/2) καθώς η Μπάμπεργκ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι το 2019.

"Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών επέκτεινε το συμβόλαιό του", έγραψε χαρακτηριστικά στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, με το σχόλιο να συνοδεύεται από ένα video στο οποίο ο Ζήσης μας δείχνει την πλάτη του όπου είναι γραμμένος ο αριθμός 2019...

Der Lord of the Rings verlängert! @nik683 bleibt Freak City bis 2019 erhalten. #Basketballherz

Nikos Zisis extends his contract! #GameOn pic.twitter.com/F0xifhwG48