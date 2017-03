Τυχερός μέσα στην ατυχία του ο Λοτζέσκι

Οι καρδιές όλων επέστρεψαν στις θέσεις τους! Ο Ματ Λοτζέσκι στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ματς με την Ρεάλ Μαδρίτης καθώς σχεδόν 20 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι (μετά από σύγκρουση με τον Τέιλορ) και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να εκφράζουν φόβους για πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα που θα τον έθετε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο ίδιος ο Αμερικανός φόργουορντ είχε κάνει μάλιστα παράκκληση μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ώστε να προσευχηθεί κόσμος για αυτόν και να μην είναι κάτι σοβαρό και φαίνεται πως οι ευχές τόσο του ίδιου όσο και των φίλων του Ολυμπιακού εισακούστηκαν.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ήταν ευχάριστα για τους πρωταθλητές Ελλάδας καθώς έδειξαν πως το "βελούδινο σφυρί" γλίτωσε τα χειρότερα. Δεν υπέστη ρήξη στον αχίλλειο, κάτι που όλοι απεύχονταν, αλλά ρήξη υποκνειμηδειου τενοντα και θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τέσσερις εβδομάδες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα χάσει σίγουρα τα δύο τελευταία ματς της regular season με αντιπάλους τις Αναντολού Εφές και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (αμφότερα εκτός έδρας) και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει κάποια από τα ματς της προημιτελικής σειράς της Euroleague, με τα playoffs να είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 18 Απριλίου και τον Ολυμπιακό να έχει εξασφαλίσει μαθηματικά τη συμμετοχή του έχοντας μάλιστα και πλεονέκτημα έδρας.

"Κάποιος με πρόσεχε σήμερα. Στάθηκα αρκετά τυχερός", έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Λοτζέσκι μόλις του ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Somebody was watching over me today! Lucky lucky man...