Ο Γκάμπριελ κάρφωνε, ο Λεκαβίτσιους ... τρύπωνε (VIDEOS)

Σε ένα κατά τα άλλα "αντιτουριστικό" παιχνίδι χωρίς θέαμα, ο Κένι Γκάμπριελ βρήκε τον τρόπο να προσφέρει στιγμή ΝΒΑ στο ΣΕΦ.

Διότι το φόλοου-κάρφωμα που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό ήταν ακριβώς τέτοια. Ενέργεια ΝΒΑ. Πάτησε πολύ γερά, σηκώθηκε στο θεό και κάρφωσε με ωμή δύναμη.

Από τη δική του πλευρά ο Λούκας Λεκαβίτσιους, που ήταν η αποκάλυψη της βραδιάς, "λεηλάτησε" πολλές φορές την άμυνα του Ολυμπιακού. Σε μία αυτές εκτέλεσε με μία μικρή μπομπίτα με ταμπλό.

Οι δύο χαρακτηριστικές φάσεις

.@DaBoyKG22, what did you do!?!



Getting pumped with the put-back dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jdZoSb8WRt