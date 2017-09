Η "αρπαχτή" του Τζος Σμιθ είναι για σεμινάριο τυχοδιωκτισμού

Τον καλό Τζος Σμιθ των Χοκς και των Πίστονς (όχι των Κλίπερς και των Ρόκετς) θα τον ήθελε, ως back-up στο 3-4, κάθε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό στο ΝΒΑ. Μόνο που από τότε έχουν περάσει κάμποσα "ψόφια" χρόνια και ο 32χρονος σήμερα αριστερόχειρας φόρργουορντ προτιμάει τα... ξεκούραστα λεφτά από τη δουλειά στην προπόνηση και τον λιγοστό χρόνο συμμετοχής στο παρκέ.

Ο Σμιθ συμφώνησε να παίξει στην ισραηλινή Μακάμπι Χάιφα, αλλά μόνο για τα τρία παιχνίδια που αυτή θα δώσει στις ΗΠΑ μέσα στον Οκτώβριο με αντιπάλους τους Τζαζ, τους Πέισερς και τους Μπλέιζερς.

Πόσα χρήματα θα λάβει γι' αυτές τις εμφανίσεις του δεν διέρρευσε. Το "γκεσταριλίκι" πάντως πληρώνεται αδρά και ο Σμιθ δεν πρόκειται να χαριστεί. Είχε φτάσει άλλωστε να υπογράψει για 54 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου ν' αφήσει την Ατλάντα των 17.5 πόντων με 8.4 ριμπάουντ για το Ντιτρόιτ...

Former #NBA Slam Dunk champ Josh Smith & @Euroleague vet. Samardo Samuels will be joining us on our #HaifaNBAtour

https://t.co/OEYMBJX4UW pic.twitter.com/uAEn4sWBKL